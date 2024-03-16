Хочет режим как у Ким Чен Ына: что нравится Путину в идеологии Северной Кореи
О взаимоотношениях Владимира Путина и Ким Чен Ына ходят "легенды". Глава Кремля поддерживает связь со своим северокорейским коллегой не только из-за его помощи с поставками оружия для войны с Украиной.
Путин равняется на Ким Чен Ына и стремится создать такую же династическую модель правления как в КНДР. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник, блогер, оппозиционный политик Марк Фейгин, заметив, что пока диктатору не удается этого сделать.
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Желание Путина – династическое государство
Режим Ким Чен Ына существует много десятилетий. После Корейской войны в 1950 – 1953 годах семья Кима построила идеологическую систему, которая в частности вмещала российское мировоззрение с восточной спецификой, что в конце концов изменило корейцев. Стоит взглянуть только, как КНДР кардинально отличается от мирной Южной Кореи.
В Пхеньяне уже давно построены династические принципы. Никому даже в голову не может прийти, что "руль" правления займет какой-то человек не из семьи Кимов. В стране приняли решение, чтобы система продолжалась через кровную связь – детей.
Путинский режим пока не идеологический. Не сложились признаки, которые бы позволили безболезненно делать дочерей и сыновей преемниками Путина. Он только в начале этого пути. Поэтому Путин еще пока не перепрыгнул режим Ким Чен Ына,
– подчеркнул Фейгин.
Будет ли династия Путина иметь успех
Фейгин предположил, что Владимир Путин до 80 лет стремится окончательно подрихтовать свой режим под династическую и тоталитарную диктатуру, которая с прогнозируемой неизменной властью должна продолжаться после действующего главы Кремля.
Путин сейчас занят тем, что будет после него. Это нужно делать в этом десятилетии, к тому же он остается у власти. Он собирается идти дальше, не только до 2030 года. Он не имеет другого представления, как себя пролонгировать до 2040 года и вообще до того, насколько позволят физические кондиции,
– отметил блогер.
Российский президент заставит народ России примириться с тем, что его заменит кто-то из его родственников. В Кремле сейчас активно работают, чтобы подвести к этому идеологию – "а почему кресло Путина должен занять близкий человек". Вероятно, россияне уже имеют понимание, как это реализовать. Если люди не примут такой сценарий, их будут устранять традиционно через репрессии.
Сотрудничество России и Северной Кореи: последние новости
- Северная Корея передала российским оккупантам для войны с Украиной 1,5 миллиона снарядов, однако большая часть из них непригодна и требует детальной проверки на боеспособность. КНДР поставляет стране-агрессору снаряды, которые были изготовлены более 50 лет назад. В то же время Пхеньян наращивает внутреннее производство и просит у Москвы определенные технологии на обмен, в частности, ракетные и подводные, чтобы развивать собственную оборонную промышленность.
- Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сика сообщил, что КНДР передала России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии. Всего в страну-агрессора отправили более 6 тысяч контейнеров со снарядами. В них могут быть более 3 миллионов снарядов калибра 152 миллиметра и 500 тысяч калибра 122 миллиметра. Сотни северокорейских заводов, где производят боеприпасы, работают примерно на 30% от своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.
- Известно, что Россия использовала северокорейские ракеты против Украины. Пока не говорится о масштабных поставках баллистики из КНДР. Однако, Москва неоднократно, начиная с конца декабря 2023 года, запускала по нашей стране баллистические ракеты из Северной Кореи. В Офисе генпрокурора сообщили, что речь идет о по меньшей мере 24 выпущенных ракетах Kn-23/24.