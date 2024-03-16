Хочет режим как у Ким Чен Ына: что нравится Путину в идеологии Северной Кореи

О взаимоотношениях Владимира Путина и Ким Чен Ына ходят "легенды". Глава Кремля поддерживает связь со своим северокорейским коллегой не только из-за его помощи с поставками оружия для войны с Украиной.

Путин равняется на Ким Чен Ына и стремится создать такую же династическую модель правления как в КНДР. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник, блогер, оппозиционный политик Марк Фейгин, заметив, что пока диктатору не удается этого сделать.

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Желание Путина – династическое государство

Режим Ким Чен Ына существует много десятилетий. После Корейской войны в 1950 – 1953 годах семья Кима построила идеологическую систему, которая в частности вмещала российское мировоззрение с восточной спецификой, что в конце концов изменило корейцев. Стоит взглянуть только, как КНДР кардинально отличается от мирной Южной Кореи.

В Пхеньяне уже давно построены династические принципы. Никому даже в голову не может прийти, что "руль" правления займет какой-то человек не из семьи Кимов. В стране приняли решение, чтобы система продолжалась через кровную связь – детей.

Путинский режим пока не идеологический. Не сложились признаки, которые бы позволили безболезненно делать дочерей и сыновей преемниками Путина. Он только в начале этого пути. Поэтому Путин еще пока не перепрыгнул режим Ким Чен Ына,

– подчеркнул Фейгин.

Будет ли династия Путина иметь успех

Фейгин предположил, что Владимир Путин до 80 лет стремится окончательно подрихтовать свой режим под династическую и тоталитарную диктатуру, которая с прогнозируемой неизменной властью должна продолжаться после действующего главы Кремля.

Путин сейчас занят тем, что будет после него. Это нужно делать в этом десятилетии, к тому же он остается у власти. Он собирается идти дальше, не только до 2030 года. Он не имеет другого представления, как себя пролонгировать до 2040 года и вообще до того, насколько позволят физические кондиции,

– отметил блогер.

Российский президент заставит народ России примириться с тем, что его заменит кто-то из его родственников. В Кремле сейчас активно работают, чтобы подвести к этому идеологию – "а почему кресло Путина должен занять близкий человек". Вероятно, россияне уже имеют понимание, как это реализовать. Если люди не примут такой сценарий, их будут устранять традиционно через репрессии.

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