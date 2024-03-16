Путін рівняється на Кім Чен Ина та прагне створити таку ж династичну модель правління як у КНДР. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник, блогер, опозиційний політик Марк Фейгін, зауваживши, що поки диктатору не вдається цього зробити.
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Бажання Путіна – династична держава
Режим Кім Чен Ина існує багато десятиліть. Після Корейської війни у 1950 – 1953 роках сім'я Кіма побудувала ідеологічну систему, яка зокрема вміщувала російський світогляд зі східною специфікою, що зрештою змінило корейців. Варто глянути лишень, як КНДР кардинально відрізняється від мирної Південної Кореї.
У Пхеньяні вже давно побудовані династичні принципи. Нікому навіть у голову не може прийти, що "руль" правління займе якась людина не з сім'ї Кімів. У країні ухвалили рішення, щоб система продовжувалася через кровний зв'язок – дітей.
Путінський режим поки не ідеологічний. Не склалися ознаки, які б дозволили безболісно робити доньок та синів наступниками Путіна. Він лише на початку цього шляху. Тому Путін ще поки не перестрибнув режим Кім Чен Ина,
– наголосив Фейгін.
Чи матиме династія Путіна успіх
Фейгін припустив, що Владімір Путін до 80 років прагне остаточно підрихтувати свій режим під династичну та тоталітарну диктатуру, яка з прогнозованою незмінною владою повинна продовжуватися після чинного глави Кремля.
Путін зараз зайнятий тим, що буде після нього. Це потрібно робити у цьому десятилітті, до того ж таки він залишається при владі. Він збирається йти далі, не тільки до 2030 року. Він не має іншого уявлення, як себе пролонгувати до 2040 року і взагалі до того, наскільки дозволять фізичні кондиції,
– зазначив блогер.
Російський президент змусить народ Росії примиритися з тим, що його замінить хтось із його родичів. У Кремлі зараз активно працюють, щоб підвести до цього ідеологію – "а чому крісло Путіна має посісти близька людина". Імовірно, росіяни вже мають розуміння, як це реалізувати. Якщо люди не приймуть такий сценарій, їх усуватимуть традиційно через репресії.
Співпраця Росії та Північної Кореї: останні новини
- Північна Корея передала російським окупантам для війни з Україною 1,5 мільйона снарядів, проте більша частина з них є непридатною й потребує детальної перевірки на боєздатність. КНДР постачає країні-агресорці снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому. Водночас Пхеньян нарощує внутрішнє виробництво і просить у Москви певні технології на обмін, зокрема, ракетні та підводні, щоб розвивати власну оборонну промисловість.
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка повідомив, що КНДР передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії. Загалом до країни-агресора відправили понад 6 тисяч контейнерів зі снарядами. У них можуть бути понад 3 мільйони снарядів калібру 152 міліметри та 500 тисяч калібру 122 міліметри. Сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії.
- Відомо, що Росія використала північнокорейські ракети проти України. Поки не мовиться про масштабне постачання балістики з КНДР. Однак, Москва неодноразово, починаючи з кінця грудня 2023 року, запускала по нашій країні балістичні ракети з Північної Кореї. В Офісі генпрокурора повідомили, що йдеться про щонайменше 24 випущених ракет Kn-23/24.