Трамп заявил о разговоре с Путиным: политолог объяснил, почему это может быть опасно для Украины

Дональд Трамп заявил, что имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что он не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" такое сообщение лидера США.

Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что Россия, вероятно, ведет своеобразную игру с Соединенными Штатами Америки. В Кремле утверждают, что якобы готовы идти на переговоры и рассматривать различные варианты перемирия.

Смотрите также Замораживание или окончание войны за 100 дней: кто такой Кит Келлог и какой план готовит Украине

Путину выгодно, что с ним стремятся говорить

Владимир Путин делает вид, что не ему нужен мир, а Украине, вроде санкции на Россию не действуют и страна-агрессор развивается.

Валерий Дымов подчеркнул, что Трамп говорит о вероятных договоренностях с Кремлем, аргументируя это тем, что гибнут люди, поэтому войну нужно завершать. Путин вроде даже соглашается с этим.

Продолжаются дискуссии о наработке определенного плана. Кит Келлог говорит, что будет разговаривать об этом с европейскими лидерами. Постоянно возникают различные варианты так называемых планов, которые Россия преимущественно "поддерживает",

– сказал политолог.

Он отметил, что все варианты соглашений, которые предусматривают уступки Украины, соответствуют видению Путина и легитимизируют его агрессию.

Если Украина согласится с определенными пунктами подобных планов, в частности внеблоковый статус или отказ от собственных территорий, то будет выглядеть так, будто Путин напал только потому, чтобы отстоять свою зону интересов,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Путину выгодные условия, которые ему предлагают относительно вероятных мирных переговоров, ведь он напал на суверенное государство, который еще и рекомендуют идти на уступки перед оккупантам. Политолог считает, что это очень опасно для нашей страны.

Россия напала на Украину, поэтому она должна получать не предложения, а жесткие условия для капитуляции,

– добавил он.

К слову, в Кремле впервые признали наличие контактов с США, что может свидетельствовать об обсуждении возможного завершения войны в Украине. По данным The Wall Street Journal, переговоры будут сложными, поскольку стороны должны решать вопросы территорий и санкций. В то же время Москва заявила о готовности к диалогу, а в Вашингтоне рассматривают варианты давления на Россию из-за санкций и снижения цен на нефть.