В Одессе полиция не допустила массовую драку ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" планировали устроить массовую драку в Одессе. Но полиция предотвратила инцидент.

Молодые люди планировали потасовку 27 февраля, о чем написали в чате. Ведь это опасное движение предполагает, что его участники – сторонники насилия.

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Что известно об инциденте в Одессе

Вчера (27 февраля – 24 Канал) возле торгового центра "Панорама" на Таирова (микрорайон – 24 Канал) полицейские не допустили массовой драки среди молодежи,

– говорится в сообщении.

Известно, что участники движения написали в группе в телеграме, что планируют 27 февраля на 15 часов столкновения между двумя молодежными движениями. Их "противниками" должно было стать другое молодежное движение "офники".

Участники движения в Одессе: смотрите видео

Следует заметить, что во многих городах Украины полиция реагирует на планирование драк между этими движениями. В частности:

27 февраля во Львове движение пыталось устроить массовую драку в центре города;

в Харькове полиция задержала участников движения, ведь они также планировали потасовку. Правоохранители должны были пригласить в отделение родителей детей и провести с ними беседу;

в Киеве ЧВК "Редан" также планировал так называемую "акцию", а именно – столкновения на Печерске.

Что известно о ЧВК "Редан"

Субкультура ЧВК "Редан" возникла в России. Ее поклонники считают, что они против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа.

Участники субкультуры носят футболки с изображением пауков и цифру 4. Это отсылка к аниме Hunter x Hunter.

Что касается слова "ЧВК" в названии, то говорят, что это шутка. Якобы они не ассоциируют себя с частной военной компанией. Возглавляет движение парень, которого зовут Али и который играет в Dota 2 и Counter-Strike.

Подростки стали известны тем, что устраивали в России стычки с футбольными фанатами в ряде российских торговых центров. Драки уже были в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске. Некоторых подростков полиция задержала.

В Украине их заметили в Ивано-Франковске и других городах, где они планировали стычки и потасовки.

! 24 Канал звонил в пресс-службу полиции Одессы. Там пообещали разместить официальный комментарий на сайте Главного управления полиции в Одесской области.