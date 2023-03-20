Пригожин заинтересован в поражении под Бахмутом, – Пионтковский назвал причину

ЧВК "Вагнер" выступило против руководства города Горячий Ключ в Краснодарском крае, назвав его "нацистами". Выходит, что заключенные, входящие в состав частной военной компании Евгения Пригожина, совершили самое главное политологическое открытие в России, определив российские власти как "нацистские".

Российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский считает, что в России идет борьба за власть, Пригожин претендует занять место в Кремле. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, Пригожин мечтает о расправе над генералами и политиками.

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Огромные политические возможности контрнаступления

Оппозиционер уверен, что Украина должна приветствовать этот конфликт между генералами и преступниками-штурмовиками из ЧВК "Вагнер".

В России создаются частные военные компании не для войны с Украиной, а для последующей войны – мафиозной между разными кланами,

– заметил он.

По его словам, Пригожин приобретает политический вес, и это прекрасно понимают в военно-политическом руководстве Украины.

Недавно поменялась концепция обороны Бахмута. Готовили мир к тому, что город выполнил свои функции по перемалыванию российской живой силы, и теперь украинские войска должны отойти из Бахмута на другие оборонные позиции. Но затем в Ставке Главнокомандующего было принято решение продолжать оборонять город,

– напомнил он.

Пионтковский предположил, что решение связано с тем, что военно-политическое руководство Украины осознало огромные политические возможности контрнаступления в районе Бахмута.

"Украинские войска могут выкинуть армию Пригожина из Бахмута с большими потерями со стороны "вагнеровцев". Недаром он кричит о возможном поражении и обвиняет в этом предателей в армии. Более того – Пригожин готовит эту ситуацию", – подчеркнул он.

Андрей Пионтковский о последствиях для Пригожина поражения в Бахмуте: смотрите видео

Пригожина поддержат военкоры и пропагандисты

Публицист предположил, что Пригожин сейчас заинтересован в поражении в Бахмуте – это может спасти ему жизнь.

За лозунг "Предатели из Генштаба" Пригожина поддержат военкоры, пропагандисты, и он станет их лидером. И Путин будет вынужден воспользоваться этой волной, потому что для него это будет единственная возможность объяснить поражение, мол, "виновен не фюрер, а генералы",

– заметил оппозиционный политик.

По его мнению, эта волна, смоющая Генштаб, не пройдет мимо Путина в общественном сознании.

"Поэтому сценарий удара под Бахмутом может инициировать разрушительные политические процессы в российской власти", – уверен Андрей Пионтковский.

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