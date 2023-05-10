ЧВК "Вагнера" может развернуться к "заградительным отрядам": пойдут ли вагнеровцы на Москву

Евгений Пригожин за последнюю неделю сделал много громких заявлений, в том числе об уходе ЧВК "Вагнера" из Бахмута 10 мая. Однако военное руководство России, скорее всего, запретило ему это делать.

Военный обозреватель Денис Попович обратил внимание на намеки Пригожина, что, несмотря на угрозы от силовиков обвинить вагнеровцев в государственной измене, он все равно может вывести их из Бахмута. Об этом Попович рассказал 24 Каналу.

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Пригожин формирует свой авторитет

Он отметил, что в течение 10 мая еще может произойти много событий, и Пригожин может отважиться вывести ЧВК "Вагнера" из города.

Давайте не будем забывать о криминальном прошлом Пригожина. В "авторитетной" среде надо держать слово: если сказал, что пойдешь, то иди, несмотря на все существующие препятствия. Иначе потеряешь лицо, а это плохой признак в криминальном мире,

– подчеркнул военный обозреватель.

В то же время, это плохо для сегодняшней его деятельности как крупного бизнесмена. Именно сейчас он формирует свой авторитет не только в российском обществе, но и среди солдат российской регулярной армии.

"Все его информационные эскапады, громкие заявления, открытое общение на позициях на фронте, интервью направлены на то, чтобы наращивать политический "жирок" для будущих властных амбиций, которые он не скрывает. А ЧВК "Вагнера" – это инструмент для их достижения", – уверен собеседник.

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Увидим очень интересную историю

Именно поэтому уничтожение вагнеровцев на позициях в Бахмуте Пригожина совсем не устраивает. По мнению Поповича, "повар Путина" сейчас стоит на растяжке, потому что зависит от Министерства обороны в связи с поставкой боеприпасов.

Если же он начнет уходить из Бахмута, то мы увидим очень интересную историю противостояния ЧВК "Вагнера" и "заградительных отрядов" "Росгвардии" или кадыровцев. Там может быть довольно крутой сюжет,

– предположил военный обозреватель.

Денис Попович отметил, что в этом противостоянии он был бы на стороне вагнеровцев, чтобы они прорвали оборону "заградительных отрядов" и пошли в тыл России – на Москву.

Что этому предшествовало