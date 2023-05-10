Військовий оглядач Денис Попович звернув увагу на натяки Пригожина, що попри погрози від силовиків звинуватити вагнерівців в державній зраді, він все одно може вивести їх з Бахмуту. Про це Попович розповів 24 Каналу.

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Пригожин формує свій авторитет

Він зазначив, що протягом 10 травня ще може відбутися багато подій, і Пригожин може наважитись вивести ПВК "Вагнера" з міста.

Давайте не будемо забувати про кримінальне минуле Пригожина. В "авторитетному" середовищі треба тримати слово: якщо сказав, що підеш, то йди, попри всі перешкоди, що є. Інакше втратиш обличчя, а це погана ознака в кримінальному світі,

– наголосив військовий оглядач.

Водночас це погано для сьогоднішньої його діяльності як великого бізнесмена. Саме зараз він формує свій авторитет не тільки в російському суспільстві, але й серед солдатів російської регулярної армії.

"Всі його інформаційні ескапади, гучні заяви, відкрите спілкування на позиціях на фронті, інтерв'ю спрямовані на те, щоб нарощувати політичний "жирок" для майбутніх владних амбіцій, які він не приховує. А ПВК "Вагнера" – це інструмент для їх досягнення", – впевнений співрозмовник.

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Побачимо дуже цікаву історію

Саме тому знищення вагнерівців на позиціях в Бахмуті Пригожина зовсім не влаштовує. На думку Поповича, "кухар Путіна" зараз стоїть на розтяжці, тому що залежить від міністерства оборони щодо постачання боєприпасів.

Якщо ж він почне відходити з Бахмуту, то ми побачимо дуже цікаву історію протистояння ПВК "Вагнера" та "загороджувальних загонів" "Росгвардії" чи кадировців. Там може бути доволі крутий сюжет,

– припустив військовий оглядач.

Денис Попович зазначив, що в цьому протистоянні він би був на боці вагнерівців, щоб вони прорвали оборону "загороджувальних загонів" та пішли в тил Росії – на Москву.

Що цьому передувало