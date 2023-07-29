Польша и Литва хотят закрыть свои границы: Жданов сказал, чего боятся страны

Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границы с Беларусью из-за нагнетания ней обстановки. Речь идет об угрозах тактического ядерного оружия и ЧВК "Вагнера".

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что Польша перекидывает свои войска к границе с Беларусью. Отметим, что по словам министра внутренних дел Польши, также границы с Беларусью может закрыть и Латвия.

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Армии будет больше

Кроме того, страна увеличивает свою армию почти вдвое. В настоящее время в польском войске 172 тысячи военных. Однако планируют изменить законодательство, поэтому польская армия будет более чем в 300 тысяч.

"Количество дивизий увеличится с 3 до 6 в составе. У них дивизии есть, но они отдельные. Остальное у них – бригадно-батальонная структура Вооруженных сил", – рассказал Жданов.

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Польша готовит оборону

Страна формирует военно-инженерный батальон, который будет, по мнению военного эксперта, находиться около Сувалкского коридора. Он объединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами Североатлантического альянса. Также этот коридор разделяет Калининградскую область России и Беларусь.

В инженерном плане превращать границу в районе этого коридора в рубеж обороны и готовить там эту оборону для расположения польского войска,

– отметил Олег Жданов.

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