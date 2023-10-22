Тактика пехотных валов: может ли Россия оккупировать другие города по "бахмутскому лекалу"

Оккупанты уже больше года не имеют успехов на фронте. Даже устрашение и наказание не помогут врагу повторить операцию ЧВК "Вагнера" по захвату Бахмута в других городах Украины.

Ведь сейчас у вагнеровцев совсем другой уровень подготовки и мотивации. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, добавив, что "Вагнера" по большей части преступники.

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ЧВК "Вагнера" уже не те

Однако раньше было и много профессионалов. Ведь ЧВК "Вагнера" – это компания, зарабатывавшая деньги в Сирии и Африке.

Это, как правило, были самые лучшие специалисты. С самого начала они формировались так: люди с боевым опытом, спецназовцы, десантники,

– сказал народный депутат.

Костенко отметил, в ЧВК их всех заманивали социальной помощью и большими средствами, обещая, что те не будут ни за что отвечать.

Туда шли солдаты "удачи". Было же два "Вагнера": отдельно преступники, отдельно "породистые" вагнеровцы,

– объяснил Роман Костенко.

Оккупанты не смогут повторить Бахмутский сценарий

Он сомневается, что вагнеровцы будут выполнять задачи, как раньше, когда их дискредитируют. Кроме того, руководство России вряд ли заставит тысячи мобилизованных "драться в стену" как было в Бахмуте.

Костенко предположил, смогут ли оккупанты добиться успеха на фронте: смотреть видео

Какую-то часть можно, но в таких количествах, как умирали в Бахмуте, я очень сомневаюсь. Ведь нет Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, а они играли большой фактор.

– подчеркнул Роман Костенко.

Поэтому, по его мнению, уже не будет атак, в том числе массовых, когда оккупанты будут захватывать украинские города. Ведь у ЧВК "Вагнера" уже не в том составе и нет достаточной мощности.

Что известно о ситуации на Бахмутском направлении