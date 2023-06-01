Не на территорию России, – полковник СБУ сказал, куда из Бахмута отходит ЧВК "Вагнера"

Евгений Пригожин записал новое видео, на котором общается с вагнеровцами. На нем видно, как бойцы упаковываются в машину и собирают вещи. Их якобы должны вывезти из Бахмута. Вместо этого в город должны приехать регулярные войска. Среди них будут и военные, которые по-настоящему воюют только в тиктоке.

Ротация войск в Бахмуте продолжается. Бойцы "Вагнера" уже покидают территорию города. Однако далеко они не уехали. Об этом 24 Каналу рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Куда отходит "Вагнер"

Пригожин 1 июня заявил, что основная часть ЧВК "Вагнера" сил должна уехать сегодня. Оставшихся – заберут до 5 июня. На видео "повар Путина" поздравляет бойцов с предстоящим возвращением в тыл.

Я говорил с некоторыми командирами высокого уровня. Они действительно видят уход группы "Вагнера". Но не на территорию России. По нашей информации, они остались на территории Луганской области,

– заявил Роман Костенко.

По данным полковника СБУ, в Бахмут входят некоторые подразделения 42-й десантной дивизии. В ее составе также есть полк кадыровский полк "Ахмат".

"Будем ожидать, когда они поменяются и как будут разворачиваться в дальнейшем боевые действия", – отметил Костенко.

Роман Костенко о выходе вагнеровцев из Бахмута: смотреть видео

Что дальше будет происходить в городе

В Бахмуте будут продолжаться бои. Однако перегруппировка военных не сможет так увеличить эффективность врага, как это было во время мероприятия ЧВК "Вагнера".

С моей субъективной точки зрения на Бахмут отправляют сильнейшие подразделения. Но кадыровцы и рядом не стояли с вагнеровцами. Конечно, недооценивать нельзя, но такого боевого опыта, как у Вагнера, у кадыровцев нет. Это люди тиктока,

– заметил полковник СБУ.

Поэтому в ближайшее время, вероятно, будут появляться новые видео от "ток войск".

Основной силой в Бахмуте, скорее всего, будет 42-я дивизия и полк, который войдет в город. Кадировцы будут где-то во втором эшелоне обороны. Даже если "Ахмат" будет в первом эшелоне – такой эффективности, как от "Вагнера", уже не ожидают.

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