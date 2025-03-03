Может ли Европа обеспечить Украину аналогами ПВО Patriot

Есть угроза, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить военную помощь Украине. Нашему государству крайне необходима противовоздушная оборона, чтобы отражать атаки россиян. Европа, вероятно, частично может заменить поддержку США, однако есть нюанс.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Франция и Италия могут предоставить Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы SAMP/T. По этому поводу продолжались дискуссии еще в 2024 году.

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Военная помощь от Европы

Александр Мусиенко отметил, что Украина уже неоднократно подчеркивала своим партнерам о необходимости получить на вооружение не только дополнительные ПВО Patriot, но и системы SAMP/T.

Запас ракет к этим системам есть, однако его нужно пополнять. Партнеры пытаются решить вопрос об увеличении количества производства и сокращения цикла изготовления, но на это нужно время,

– сказал он.

К сожалению, способности производства ракет к системам SAMP/T сейчас несколько меньше, чем к Patriot.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ выразил надежду, что, учитывая экономический интерес, американские компании, которые производят ПВО Patriot, продолжат поставлять в Украину эти системы и ракеты к ним.

Кроме того, во время недавней большой пресс-конференции президент Украины говорил, что наше государство работает и над собственными системами противовоздушной обороны. Понятно, без деталей, учитывая безопасность. Однако в Украине продолжается процесс наращивания собственного производства не только дронов, но и ракет,

– добавил он.

Кстати, Украина и Великобритания достигли стратегического соглашения по проекту LMM-RapidRanger, направленного на укрепление противовоздушной обороны. В рамках договоренности стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов Украина получит более 5000 зенитных ракет LMM и соответствующие пусковые установки. Кроме поставки вооружения, соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит оборонные возможности Украины.