Являются критически важными, – премьер Греции объяснил, почему отказал Украине в системах ПВО
Источник:іefimerida
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснил, почему его страна отказалась передавать Украине системы ПВО. Глава греческого правительства отметил, что эти комплексы являются критически важными для страны.
Речь идет о передаче комплексов типа С-300 или же ЗРК Patriot. Ранее об этом Грецию просили страны-союзники.
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Греция отказалась передавать Украине ПВО
Мицотакис отметил, что Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot. Греческий премьер подчеркнул, что страну попросили это сделать, но правительство объяснило, почему не может этого сделать.
Глава правительства Греции отметил, что его страна поддерживала Украину различными способами, в частности оборонными материалами.
"Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания", – рассказал он.
В частности, Мицотакис заметил, что, если у страны есть избыток материала, которым можно поддержать наше государство, то это уже сделали. И, если греки смогут найти такой материал, то будут продолжать это делать.
Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине,
– добавил премьер Греции.
Ранее писали, что Греция могла передать Patriot Украине
- Издание Рronews 24 апреля написало, что Греция якобы передаст Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot Pac 3 с "гарантиями" от США. Однако какие это именно гарантии журналисты не сообщили.
- Журналисты пишут, что в целом Греция имеет 6 систем Patriot, две из них размещены в Афинах. Также журналисты объяснили, что не исключают передачу Киеву и второй системы Patriot и прогнозируют, что это может вызвать споры внутри страны.
- Стоит отметить, что ЗРК Patriot Pac 3 может сбивать баллистические ракеты малой и средней дальности действия. То есть говорится о ракетах комплексов С-300 и С-400 и ракеты Х-22, которыми Россия цинично атакует Украину.
- Ранее Financial Times писало, что союзники по ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию, призывая их передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Странам сказали, что потребности в них не так велики и они не сталкиваются ни с какой угрозой от врагов.