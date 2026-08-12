Это всего лишь прикрытие: бывший глава МИД предположил, почему США не выдают Украине лицензию на Patriot

Американские производители Patriot не спешат передавать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков. Официально одной из причин называют риск утечки технологий, однако за этим могут скрываться и экономические мотивы.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил "24 Каналу", что опасения по поводу российской разведки могут быть лишь прикрытием. По его мнению, американские компании также могут опасаться конкуренции со стороны Украины.

Почему США могут не дать Украине лицензию

Владимир Огрызко отметил, что опасения по поводу передачи технологий России действительно имеют под собой основания. Разработка ракет для Patriot длилась десятилетиями и стоила огромных денег, поэтому американские компании не хотят рисковать интеллектуальной собственностью.

Однако эту проблему можно было бы решить, разместив производство не в Украине, а в одной из западных стран Европы.

Поэтому я бы сказал, что определенные обоснования такой позиции можно понять. Но сделать так, чтобы это действительно был максимально защищенный объект (от российской разведки – 24 Канал), – можно. Мне кажется, что в таком случае это отговорка,

– отметил дипломат.

По мнению Огрызко, истинная причина может заключаться в том, что американские производители опасаются появления сильного конкурента. Украина, имея собственный опыт ведения войны, могла бы найти способ усовершенствовать ракеты и сделать их дешевле.

Важно! США пока не планируют предоставлять Украине лицензию на самостоятельное производство ракет для системы "Патриот", поскольку строго контролируют экспорт этих технологий. Несмотря на длительные переговоры, принятие такого решения не ожидается как минимум до начала зимы. Вместо этого Вашингтон рассматривает варианты совместного оборонного производства с европейскими партнерами и передачу ракет из имеющихся арсеналов союзников.

Интересно, что сегодня компании Lockheed Martin и Raytheon фактически являются монополистами в производстве таких систем. Поэтому появление украинского производства могло бы существенно изменить ситуацию на мировом рынке вооружений.

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Почему Украине нужно развивать собственные ракеты

Несмотря ни на что, Огрызко считает, что в таких условиях Украина должна продолжать развивать собственное ракетное производство. Он упомянул, в частности, украинские баллистические ракеты и разработки компании Firepoint.

Если испытания собственного оружия будут успешными, то Украина сможет изменить подход к защите от российских баллистических ракет. Вместо того чтобы пытаться сбивать сами ракеты, можно сосредоточиться на уничтожении пусковых установок.

Это сложно. Специалисты говорят, что это нелегко сделать. Нужна дополнительная информация, но она, к счастью, есть. И если эту разведывательную информацию сопоставить с нашей баллистической ракетой, то, на мой взгляд, пусковые установки россиян будут уничтожены,

– пояснил дипломат.

Важно, что украинские силы уже систематически уничтожают российские пусковые установки в Крыму. Если удастся существенно сократить возможности противника запускать ракеты с южного направления, это станет важным результатом. Однако необходимо работать и в других районах, где базируются российские оперативно-тактические ракетные комплексы.