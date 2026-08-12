Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що побоювання щодо російської розвідки можуть бути лише прикриттям. На його думку, американські компанії також можуть остерігатися конкуренції з боку України.

Чому США можуть не давати Україні ліцензію

Володимир Огризко зазначив, що побоювання щодо передачі технологій Росії справді мають підстави. Розробка ракет для Patriot тривала десятиліттями й коштувала величезних грошей, тому американські компанії не хочуть ризикувати інтелектуальною власністю.

Однак цю проблему можна було б вирішити, розмістивши виробництво не в Україні, а в одній із західних країн Європи.

Тому я б сказав, що певні обґрунтування такої позиції можна зрозуміти. Але зробити так, щоб це справді був максимально захищений об'єкт (від російської розвідки – 24 Канал) – можна. Мені здається, що в такому випадку це відмовка,

– зазначив дипломат.

На думку Огризка, справжня причина може полягати в тому, що американські виробники побоюються появи сильного конкурента. Україна, маючи власний досвід ведення війни, могла б знайти спосіб удосконалити ракети та зробити їх дешевшими.

Важливо! США наразі не планують надавати Україні ліцензію на самостійне виготовлення ракет до Patriot, оскільки суворо контролюють експорт цих технологій. Попри тривалі переговори, ухвалення такого рішення не очікується щонайменше до початку зими. Замість цього Вашингтон розглядає варіанти спільного оборонного виробництва з європейськими партнерами та передачу ракет із наявних арсеналів союзників.

Цікаво, що сьогодні компанії Lockheed Martin і Raytheon фактично є монополістами у виробництві таких систем. Тому поява українського виробництва могла б суттєво змінити ситуацію на світовому ринку озброєнь.

Ексочільник МЗС України про зброю для України від США: відео

Чому Україні потрібно розвивати власні ракети

Попри все, Огризко вважає, що за таких умов Україна має продовжувати розвивати власне ракетне виробництво. Він згадав, зокрема, українські балістичні ракети та розробки компанії Firepoint.

Якщо випробування власної зброї будуть успішними, то Україна зможе змінити підхід до захисту від російських балістичних ракет. Замість того щоб намагатися збивати самі ракети, можна зосередитися на знищенні пускових установок.

Це складно. Спеціалісти кажуть, що це непросто робиться. Треба мати додаткову інформацію, але вона, на щастя, є. І якщо цю розвідінформацію помножити на нашу балістичну ракету, то, на мій погляд, пускові установки росіян будуть знищені,

– пояснив дипломат.

Важливо, що українські сили вже систематично знищують російські пускові установки в Криму. Якщо вдасться суттєво скоротити можливості противника запускати ракети з південного напрямку, це стане важливим результатом. Однак необхідно працювати й по інших районах, де базуються російські оперативно-тактичні ракетні комплекси.