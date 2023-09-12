Для защиты неба: Латвия и Эстония купят немецкие системы ПВО IRIS-T на 400 миллионов евро

Министры обороны Латвии и Эстонии 11 сентября подписали соглашение о приобретении новых систем противовоздушной обороны для защиты неба над странами. Речь идет о славной немецкой системе ПВО IRIS-T.

Такая система противовоздушной обороны относится к комплексам средней дальности. Эта инвестиция в ПВО стала для Латвии и Эстонии самой большой в истории их стран.

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Латвия и Эстония покупают IRIS-T

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что варварская война, которую ведет Россия против нашего государства, показывает, что противовоздушная оборона имеет "решающее значение для защиты населения, оружия, силы и критической инфраструктуры от атак".

Эта общая закупка системы IRIS-T позволит обеим странам не только сэкономить бюджет, но и в случае необходимости вести скоординированную оборону неба над Балтийским регионом.

После заключения договора поставка Германия будет производиться в течение 3 лет. До этого Латвия должна подготовить инфраструктуру и научить персонал пользоваться этой системой. По уточненным данным стоимость этого контракта составляет 400 миллионов евро.

Вооруженные силы Латвии до сих пор обладали только системами ПВО ближнего действия. Новая система IRIS-T способна сбивать вражеские летательные аппараты на расстоянии 40 километров и высоте 20 километров. Она будет связана с системами противовоздушной обороны НАТО.

Кроме этого, министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо немецкому коллеге Борису Писториусу об участии Латвии и Эстонии в инициативе "Небесный щит", которую возглавляет ФРГ. Эта инициатива должна создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки комплексов и ракет к ним.

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