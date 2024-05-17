ПВО работала в 5 областях: ночью Украину атаковали 20 "Шахедов"
В ночь на 17 мая враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО отражали российскую атаку в 5 областях.
В частности, мощные взрывы раздавались на Харьковщине. К сожалению, там ночью вспыхнули пожары.
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Как отработала ПВО ночью
В ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего оккупанты запустили 20 ударных БПЛА "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска.
Силы ПВО провели мощную боевую работу. К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов".
Украинские защитники уничтожали вражеские дроны-камикадзе в пределах 5 областей:
- Харьковской,
- Полтавской,
- Винницкой,
- Одесской,
- Николаевской.
Силы ПВО сбили 20 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил
Ночная атака "Шахедами": что известно
- Воздушные силы предупредили о применении врагом вражеских ударных БПЛА около 22:00 вечером 16 мая. Дроны запускали группами в разных направлениях.
- Так, по меньшей мере 6 "Шахедов" прицельно атаковали Харьковскую область. Там ночью раздавались мощные взрывы. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов произошли возгорания. О пострадавших местные власти не сообщали.
- Под ударом оказалась и Полтавщина. Там ночью также раздавались мощные взрывы. К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили утром в Полтавской ОГА, разрушений гражданской или критической инфраструктуры в результате падения обломков БпЛА не зафиксировано.
- Перед этим враг атаковал "Шахедами" в ночь на 14 мая. Тогда оккупанты запустили 18 дронов-камикадзе, впрочем, силы ПВО дали мощный отпор и уничтожили все ударные беспилотники.
- В общем, в мае враг меньше начал атаковать дронами-камикадзе. Так, в ночь на 10 мая российские военные запустили только 10 ударных беспилотников. Во время этой атаки украинские защитники также уничтожили все "Шахеды".
- В то же время оккупанты наносят ракетные удары и атакуют управляемыми авиабомбами. С особой циничностью враг обстреливает Харьковскую область, где пытается проводить наступательные операции.
- Так, 14 мая оккупанты 7 раз били по Харькову КАБами. Под ударом была исключительно гражданская инфраструктура – жилые дома, многоэтажка, гаражи, магазины и другая инфраструктура.