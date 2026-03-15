Украина в 2026 году испытает новую SAMP/T против баллистики, – Зеленский договорился с Макроном

Владимир Зеленский сказал, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о получении новой системы ПВО SAMP/T, которая способна перехватывать баллистику. Соответствующий комплекс Украина получит уже в 2026 году.

Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Интересно Экс-советник министра обороны назвал оружие, которого больше всего не хватает Украине

Что сказал Зеленский о предстоящем испытании новой SAMP/T?

Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с Эммануэлем Макроном 13 марта важнейшей и самой главной темой обсуждения была именно альтернатива американским Patriot в контексте систем ПВО. По словам президента, комплекс SAMP/T – это единственная на сегодня в Европе альтернатива.

Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью,

– заявил президент.

Украинский лидер отметил, что если новая SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что пока других альтернатив американской системе Patriot, кроме новой SAMP/T, он пока не видит.

Какая самая большая проблема с Patriot для Украины?