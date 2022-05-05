ПВО сбила ракеты в двух областях и зверские обстрелы на Востоке: ситуация в регионах

Значительная часть территории Украины 4 мая оказалась под обстрелами российских военных. Оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по всем регионам нашей страны.

О ситуации на 8 утра 5 мая в разных регионах Украины сообщили областные военные администрации. Согласно сообщению, во многих городах сработала противовоздушная оборона.

Достойно внимания ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

ПВО сработало на Киевщине, Днепропетровщине и под Черкассами

Вечером 4 мая силы ПВО сбили российскую ракету над Броварским районом. Падение обломков привело к возгоранию кустарника и камыша. К счастью, обошлось без жертв.

Две ракетные атаки российские военные совершили вечером на Днепропетровщине. Одну ракету удалось сбить. Другая – попала по железнодорожной инфраструктуре, в результате чего есть разрушения. К счастью, пострадавших нет.

Также ПВО сработало под Черкассами. Около 10 вечера были сбиты две ракеты. На Кировоградщине около 10 вечера вражеские ракеты попали по объекту инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.

Зверские обстрелы на Луганщине и в Краматорске

После неудачи на Севере русские войска сосредоточили силы на Востоке. В ночь россияне несколько раз обстреляли окраины Харькова. К счастью, жертв нет.

К сожалению, в результате обстрелов Харьковской области ранения получил 11-летний мальчик в Лозовском районе. Также на Балаклейщине погиб один человек.

Сообщается, что в Изюме продолжаются бои.

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В Луганской области за минувшие сутки войска агрессора нанесли 7 мощных артиллерийских обстрелов Северодонецка и еще 7 – Попаснянской и Горной общин. Четыре вражеских обстрела принял Лисичанск.

В результате обстрелов ночью пострадали Новодружеск, где произошло возгорание двух жилых домов, а также Лисичанск – возгорание жилых домов. Из-за обстрелов в Луганской области погибли 5 гражданских.

Трудная ситуация в Донецкой области, хотя и контролируемая ВСУ. В этом направлении российские оккупанты наращивают интенсивность и мощность обстрелов.

В среду, 4 мая, под ракетными авиационными ударами оказался центр Авдеевки. В результате обстрела было повреждено по меньшей мере 15 домов, помещения двух АЗС, есть раненые.

Кстати Российские генералы отчитываются Путину о захватах населенных пунктов, до которых даже не добрались.

Россияне ударили ракетами класса воздух-земля по Краматорску

5-го мая в 4 утра, россияне обстреляли Краматорск ракетами класса воздух-земля. Обстрел привел к повреждению 9 жилых домов и школы.

Сообщается, что на территории завода "Энергомашспецсталь" произошла разгерметизация газопровода, пострадали другие здания.

В результате циничного обстрела ранены 25 гражданских лиц, из которых 20 оказана помощь на месте и еще 5 направлены в больницу.

Войска агрессора 4 – 5 мая совершали периодические обстрелы Марьинки и города Часов Яр Бахмутского района. В результате обстрела повреждены 17 жилых домов. К сожалению, один человек погиб.

Напряженная ситуация на Юге

В Херсонской области ситуация остается сложной. На территории Херсона фиксируют взрывы и обстрелы. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства.

К теме Россияне беспощадно обстреливают Николаев: куда попали в течение суток

Вечером 4 мая россияне обстреляли из РСЗО один из районов Николаева. Повреждения получили:

жилые дома;

газовые трубы;

оборвана контактная линия "электротранса";

произошло 4 пожара;

ранен один человек.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Полтавской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Сумской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Ранее – утреннее возведение от Воздушных сил за 5 мая: смотрите видео