Уничтожение вражеского ПВО: бойцы ВСУ ликвидировали редкую установку "Шилка"

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады уничтожили редкую зенитную установку "Шилка". Ею россияне прикрывали свои подразделения.

Операторы дронов продолжают наносить точечные удары по важным целям противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 ОШБр.

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На фронте уничтожают технику врага

На этот раз украинские военные уничтожили зенитную установку "Шилка", которую российские войска использовали для прикрытия своих позиций.

Успешная ликвидация вражеской техники: смотрите видео

Справка: "Шилка" – это самоходная зенитная установка, предназначена для прикрытия наземных подразделений и поражения воздушных целей на высоте до 1,5 километров и на расстоянии до 2,5 километров, которые движутся со скоростью до 450 метров в секунду.

Кроме этого, под огонь попали и другие цели врага. Так, было уничтожено танк, боевую машину пехоты, миномет, грузовик "Урал", "буханку", а также личный состав врага. Все цели были поражены с воздуха благодаря точной работе операторов.

Командование бригады отмечает, что боевая работа продолжается. Защитники ежедневно уничтожают технику и силы противника, приближая украинскую победу.

Ранее сообщалось, что на Новопавловском направлении бойцы 413-го батальона Сил беспилотных систем обнаружили и ликвидировали РСЗО М1991 северокорейского производства. В результате попадания повреждена кабина экипажа, после чего сдетонировал весь боекомплект. РСЗО была полностью уничтожена.