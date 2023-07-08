Резников заявил, что задача защиты неба Киева почти решена: какие города на очереди

Министр обороны Украины сообщил, что Украина продолжает наращивать силы ПВО. Это очень нужно, поскольку российские захватчики продолжают атаковать мирные города по всей стране.

По словам Резникова, небо над столицей уже почти полностью защищено. Однако остались еще города, где систему противовоздушной обороны нужно усилить.

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В каких городах планируется усилить ПВО

Резников сказал, что сейчас Минобороны работает над тем, чтобы усилить ПВО в разных городах. После Киева на очереди:

Одесса,

Запорожье,

Днепр,

Харьков,

Львов.

Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это очевидно противоречило их цели. Потому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем,

– сказал Резников.

Следует отметить, что силы ПВО Украины значительно усилятся, когда Украина получит самолеты F-16. Это не только поможет нашим защитникам сбивать больше ракет или более эффективно бить по враждебным позициям, но и поможет сбивать российские самолеты. Последнее устранит проблему управляемыми авиабомбами, которые оккупанты активно выпускают на прифронтовые населенные пункты.

Дело в том, что российские самолеты наносят удары с дистанции минимум 50 километров от линии боевого столкновения, госграницы или моря. Пока Украине нечем доставать эту авиацию.

Когда Украина получит F-16