Несколько разработок: каковы перспективы производства украинской ПВО

Украина имеет успешные разработки собственной ПВО. Некоторые из них уже успешно используют на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, можно говорить только о тех проектах, о которых уже было публично известно.

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Какие проекты уже используют на поле боя

Как отметил Катков, прежде всего стоит выделить ЗРК Gravehawk, который разработали за счет Великобритании и Дании. Этот комплекс использует ракету класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73.

Фактически берут эту ракету и запускают с земли. Дальность меньше, чем если бы запускали с самолета. Но это тот же путь, который используют, к примеру, в NASAMS. По состоянию на 2021 год Украина могла производить и модернизировать ракету Р-73. Были проекты, чтобы сделать ее лучше,

– сказал Катков.

Военные уже публиковали фотографии, где на автомобиль "Хамви" была установлена пусковая с ракетами Р-73. Также удалось интегрировать эту ракету в ЗРК "Оса". И даже на морском дроне "Магура" используют Р-73.

Пока неизвестно, какая именно дальность поражения этой ракеты для систем ПВО. Есть предположение о периметре 10-12 километров. Но дальность может быть и больше.

В любом случае разработка новых собственных ракет к ЗРК или самих зенитных ракетных комплексов – это о перспективе в несколько лет. Такое невозможно быстро организовать.

Напомним, недавно Владимир Зеленский отметил, что Украина способна обеспечить производство ПВО на своей территории. Локализация производств от международных партнеров и предоставление лицензий – то, что очень нужно нашему государству.