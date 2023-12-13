Ночная атака России на Украину: ПВО сбила все баллистические ракеты и "Шахеды"

Ночью 13 декабря Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Мощно отработала противовоздушная оборона.

Так, ПВО уничтожило все вражеские цели, летевшие в направлении столицы по баллистической траектории. Кроме того, сбила 10 "Шахедов".

Важно Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атаке

Сбито 10 баллистических ракет и столько же дронов

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В Воздушных силах рассказали, что ночью 13 декабря оккупанты атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). В общей сложности зафиксированы пуски 10 "Шахедов".

Все десять уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины,

– подчеркнули военные.

Добавили, что почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Ровно в 3 часа ночи россияне нанесли ракетный удар по столице Украины.

Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением,

– подчеркнули в Воздушных силах.

Добавили, что тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Число пострадавших в Киеве снова возросло

Виталий Кличко сообщил, что всего в результате ночной атаки России в столице пострадали 53 человека.

20 из них, в частности, двое детей госпитализированы.

Еще 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. Среди них 6 детей.

В Генштабе ВСУ уточнили, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив