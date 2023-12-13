Ночная атака России на Украину: ПВО сбила все баллистические ракеты и "Шахеды"
Ночью 13 декабря Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Мощно отработала противовоздушная оборона.
Так, ПВО уничтожило все вражеские цели, летевшие в направлении столицы по баллистической траектории. Кроме того, сбила 10 "Шахедов".
Важно Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атакеКстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Сбито 10 баллистических ракет и столько же дронов
В Воздушных силах рассказали, что ночью 13 декабря оккупанты атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). В общей сложности зафиксированы пуски 10 "Шахедов".
Все десять уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины,
– подчеркнули военные.
Добавили, что почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".
Ровно в 3 часа ночи россияне нанесли ракетный удар по столице Украины.
Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением,
– подчеркнули в Воздушных силах.
Добавили, что тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.Обратите внимание! В Генштабе ВСУ уточнили, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер".
Число пострадавших в Киеве снова возросло
- Виталий Кличко сообщил, что всего в результате ночной атаки России в столице пострадали 53 человека.
- 20 из них, в частности, двое детей госпитализированы.
- Еще 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. Среди них 6 детей.