Этого мало, – Игнат объяснил ситуацию с противоракетным запасом Украины

Украина постоянно сотрудничает с партнерами и подчеркивает важность усиления противовоздушной обороны. В Воздушных силах объяснили, почему потребность не исчезает.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал постоянную необходимость ракет для систем ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью "Радио Свободы".

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ПВО много не бывает

По словам Игната, с теми обстрелами, которые мы сегодня имеем, когда иногда летит по 200 воздушных средств, то "Шахеты" можно перекрыть, потому что по ним работают и вертолеты, и мобильные огневые группы, но время от времени приходится также и ракеты тратить.

Стараемся тратить больше дешевых, доступных средств, чтобы сохранить большее количество зенитных управляемых ракет, которые нужны нам для сдерживания российской авиации и чтобы ими сбивать крылатые ракеты. Большие объемы обстрелов уменьшают наши запасы,

– объяснил он.

Юрий Игнат отметил, что идет постоянная дискуссия с партнерами: что мы имели, что мы потратили и соответственно пополняется наш боезапас.

По его словам, Украина не может забрать то, что есть у наших партнеров и держать у себя.

Украина получает эти ракеты постепенно, но понятно, что этого мало. И ракет надо больше, и систем. Тема ПВО не сходит с повестки дня,

– подчеркнул Игнат.

Он подытожил, что средств противовоздушной обороны много не бывает.