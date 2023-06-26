Вся надежда на ПВО: как противостоять российской авиации, ныне имеющей преимущество на фронте

Российские пропагандисты "радуются", что их вертолеты К-52, так называемые "Аллигаторы", якобы наносят удары по украинской бронированной технике. И таким образом оккупантам вроде бы удается сдерживать контрнаступление украинских сил.

Однако капитан Армии обороны Израиля Григорий Тамар обратил внимание на то, что в последние дни украинские средства ПВО работают достаточно эффективно – были сбиты 7 российских вертолетов. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Он отметил, что это очень хорошие показатели, ведь россияне несут потери. А количество вертолетов у них не безгранично. Также они потеряли вертолеты во время мятежа Пригожина в России.

Эффективные действия средств ПВО

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Тамар упомянул пример по истории арабо-израильского конфликта 1973 года. Тогда египтяне атаковали Израиль без всяких шансов противостоять израильским летчикам в воздухе.

Однако имея на вооружении одну дивизию самой современной на тот момент советской системы ПВО (египтяне ее получили в качестве помощи от союзников), им удалось на время нейтрализовать преимущество в воздухе израильской авиации.

И это всеобъемлющее прикрытие системами ПВО на поле боя позволило Египту развить успешное наступление на определенном этапе войны, пока израильтяне не перестроили тактику ведения боевых действий.

Григорий Тамар о важности ПВО в противостоянии вражеской авиации: смотрите видео

Это пример того, когда можно эффективными действиями средств ПВО нейтрализовать в воздухе противоборствующую сторону. Однако сейчас на фронте нет такого доминирования российской авиации, которая далека в своем мастерстве от израильской,

– подчеркнул военный эксперт.

Также не стоит доверять информации российских пропагандистов относительно якобы "преимуществ" захватчиков.

"Не нужно верить российским СМИ и телеграмм-каналам – там транслируется ложь или полуправда, которую тоже можно квалифицировать как ложь", – предупредил Григорий Тамар.

Украине необходимо больше в современных ПВО

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские силы в Донецкой области сбили 23 июня вражеский вертолет К-52. Заметим, что через неделю украинские силы ликвидировали 7 единиц К-52

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина развивает многоуровневую систему ПВО. По его словам, на самом высоком уровне находятся наиболее развитые в мире системы ПВО: Patriot, Nasams, Iris-T, SAMP-T. На среднем – системы Crotale, "Гепарды" и советские системы. А на более низких уровнях – ПЗРК. Также система ПВО Украины значительно усилится, когда Украине предоставят современные самолеты.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что у Украины нет ПВО такой мощности, чтобы противостоять атакам врага ракетами и дронами. Он напомнил, что Президент Украины отмечал, что нам нужно еще 20-30 систем Patriot и других. Садовый надеется, что Украина также получит истребители, и украинцы будут находиться в большей безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что франко-итальянская система ПВО SAMP/T уже размещена в Украине. Более того, она уже функционирует и защищает важные объекты и жизнь украинцев.