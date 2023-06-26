Проте капітан Армії оборони Ізраїля Григорій Тамар завернув увагу на те, що в останні дні українські засоби ППО працюють доволі ефективно – було збито 7 російських гелікоптерів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Він зауважив, що це дуже гарні показники, адже росіяни зазнають втрат. А кількість вертольотів у них не безмежна. Також вони втратили гелікоптери під час заколоту Пригожина в Росії.

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Ефективні дії засобів ППО

Тамар згадав приклад з історії арабо-ізраїльського конфлікту 1973 року. Тоді єгиптяни атакували Ізраїль без жодних шансів протистояти ізраїльським льотчикам в повітрі.

Однак маючи на озброєнні одну дивізію найсучаснішої на той момент радянської системи ППО (єгиптяни її отримали як допомогу від союзників), їм вдалося на певний час нейтралізувати перевагу в повітрі ізраїльської авіації.

І це всеосяжне прикриття системами ППО на полі бою дозволило Єгипту розвинути успішний наступ на певному етапі війни, поки ізраїльтяни не перебудували тактику ведення бойових дій.

Григорій Тамар про важливість ППО у протистоянні ворожій авіації: дивіться відео

Це приклад того, коли можна ефективними діями засобів ППО нейтралізувати в повітрі протиборчу сторону. Однак зараз на фронті немає такого домінування російської авіації, яка є далекою у своєї майстерності від ізраїльської,

– підкреслив військовий експерт.

Також не варто довіряти інформації російських пропагандистів щодо нібито "переваг" загарбників.

"Не треба вірити російським ЗМІ та телеграм-каналам – там транслюється брехня або напівправда, яку теж можна кваліфікувати як брехню", – попередив Григорій Тамар.

Важливо! Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські сили на Донеччині збили 23 червня ворожий вертоліт К-52. Зауважимо, що за тиждень українські сили ліквідували 7 одиниць К-52.

Україна потребує більше сучасних ППО

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна розвиває багаторівневу систему ППО. За його словами, на найвищому рівні перебувають найбільш розвинуті у світі системи ППО: Patriot, Nasams, Iris-T, SAMP-T. На середньому – системи Crotale, "Гепарди" й радянські системи. А на нижчих рівнях – ПЗРК. Також система ППО України значно підсилиться, коли Україні нададуть сучасні літаки.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що Україна не має ППО такої потужності, щоб протистояти атакам ворога ракетами та дронами. Він нагадав, що Президент України наголошував, що нам потрібно ще 20 – 30 систем Patriot та інших. Садовий сподівається, що Україна також отримає винищувачі, і українці будуть перебувати у більшій безпеці.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що франко-італійська система ППО SAMP/T вже розміщена в Україні. Ба більше, вона вже функціонує та захищає важливі об'єкти та життя українців.