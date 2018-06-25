Пышнотелая Эшли Грэм показала грудь в нижнем белье: фото 18+
Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм часто фотографируется в нижнем белье и купальниках. Девушка гордится своими пышными формами и имеет большое количество поклонников в социальных сетях.
Эшли Грэм опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
Читайте также: Пышнотелая модель Эшли Грэм показала фото с мамой в купальниках
Модель сексуально позирует в ярко-красном белье с распущенными волосами и откровенно демонстрирует свое тело.
Эшли Грэм / Instagram-сториз
Эшли Грэм / Instagram-сториз
Эшли Грэм с фотографом Cary Tauben / Instagram-сториз
Эшли Грэм / Instagram-сториз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии