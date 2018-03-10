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Пышнотелая Эшли Грэм поразила стильным образом: очаровательные фото

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Эшли Грэм на светском мероприятии в Нью-Йорке
Эшли Грэм на светском мероприятии в Нью-Йорке / Getty images

Знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм поразила элегантными фото, опубликованными на странице в Instagram.

Известно, что Эшли Грэм посетила традиционное мероприятие, которое организовало представительство ООН в Нью-Йорке.

Модель, которая часто хвастается пышными формами в откровенных нарядах, очаровала элегантным платьем. Так, Эшли Грэм на престижную церемонию надела выдержанное классическое платье черного цвета с асимметричным вырезом. Одно плечо Эшли Грэм было игриво открытое, что стильно выделяло звезду среди других гостей. Однако, по словам стилистов, одежда не была вульгарной, а наоборот – очень выдержанной и роскошной.

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Стильный "лук" Эшли Грэм дополнила туфлями на каблуке и элегантной прической. Натуральный макияж звезды подчеркнул естественную красоту модели. Акцент в образе знаменитость сделала на губы, которые подвела розовой помадой.

Каждый день я живу смело, будучи аутентичной. Суперяркая губная помада дает мне возможность поделиться своей историей с успешными женщинами во всем мире,
– написала Эшли Грэм.

Кроме того, модель получила престижную награду от ООН. Поклонники в один голос приветствовали Эшли Грэм и отмечали красоту ее образа.


Эшли Грэм на церемонии ООН


Представители ООН в Нью-Йорке организовали торжественный прием


Элегантный образ Эшли Грэм


Модель Эшли Грэм выступает на церемонии ООН


Пышнотелая модель Эшли Грэм


Эшли Грэм пришла в изысканном наряде на светском мероприятии

Теги: LifeStyle Новости США Мода ООН Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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