Пышнотелая Эшли Грэм поразила стильным образом: очаровательные фото

Знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм поразила элегантными фото, опубликованными на странице в Instagram.

Известно, что Эшли Грэм посетила традиционное мероприятие, которое организовало представительство ООН в Нью-Йорке.

Модель, которая часто хвастается пышными формами в откровенных нарядах, очаровала элегантным платьем. Так, Эшли Грэм на престижную церемонию надела выдержанное классическое платье черного цвета с асимметричным вырезом. Одно плечо Эшли Грэм было игриво открытое, что стильно выделяло звезду среди других гостей. Однако, по словам стилистов, одежда не была вульгарной, а наоборот – очень выдержанной и роскошной.

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Стильный "лук" Эшли Грэм дополнила туфлями на каблуке и элегантной прической. Натуральный макияж звезды подчеркнул естественную красоту модели. Акцент в образе знаменитость сделала на губы, которые подвела розовой помадой.

Каждый день я живу смело, будучи аутентичной. Суперяркая губная помада дает мне возможность поделиться своей историей с успешными женщинами во всем мире,

– написала Эшли Грэм.

Кроме того, модель получила престижную награду от ООН. Поклонники в один голос приветствовали Эшли Грэм и отмечали красоту ее образа.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 8 Бер 2018 р. о 1:10 PST



Эшли Грэм на церемонии ООН



Представители ООН в Нью-Йорке организовали торжественный прием



Элегантный образ Эшли Грэм



Модель Эшли Грэм выступает на церемонии ООН



Пышнотелая модель Эшли Грэм