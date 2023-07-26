Пытаются обойти ПВО: оккупанты запустили ракеты вдоль границы с Молдовой

Российские захватчики вечером 26 июля запустили ракеты из региона Каспийского моря. В Воздушных силах сообщили, что заметили крылатые ракеты вблизи границы с Молдовой.

Таким образом, оккупанты пытаются обойти системы ПВО нашего государства. Следует отметить, что россияне не впервые запускают ракеты у молдавской границы.

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Российские ракеты летели возле Молдовы

В Воздушных силах отметили, что у молдавской границы заметили российские ракеты, которые оккупанты запустили во время массированной атаки по Украине. Там отметили, что это группа ракет, однако точное количество – не назвали.

Группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области,

– отметили в Воздушных силах.

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Кроме того, в Воздушных силах предупредили, что крылатые ракеты, которые пустили захватчики по Украине, могут маневрировать и изменять направление своего движения. Поэтому опасность сохраняется для всех областей нашего государства.

Россияне не впервые пускают ракеты вблизи Молдовы