Пьяная мать приковывала свою 11-летнюю дочь цепями к дивану и била ее. Этот случай произошел еще в апреле 2020 года, однако объявили подозрение в пытках школьницы только сейчас.

Случай произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района в Одесской области. Подозрение объявили матери девочки, ее сожителю и подруге. Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области.

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Объявления подозрений

Женщину привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Судебное расследование началось сначала по статье об умышленном легком телесном повреждении. Теперь матери и 2 ее сообщникам инкриминируют еще пытки ребенка. Следствие продолжается.

Нечеловеческие методы воспитания

По словам соседей, 11-летнюю девушку избила мать за то, что она без разрешения ушла из гостей, где пьянствовали взрослые. Полицейские установили, что женщина совместно с сожителем и подругой привязали ее цепью, чтобы та не убегала из дома.

42-летняя женщина злоупотребляет спиртным и небрежно выполняет родительские обязанности. За что неоднократно привлекалась к ответственности, а девочку изымали из семьи,

– сообщил начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко.

Что известно о девочке?