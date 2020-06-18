Пытки школьницы в Одесской области: подозрение горе-матери и сообщникам объявили только сейчас
Пьяная мать приковывала свою 11-летнюю дочь цепями к дивану и била ее. Этот случай произошел еще в апреле 2020 года, однако объявили подозрение в пытках школьницы только сейчас.
Случай произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района в Одесской области. Подозрение объявили матери девочки, ее сожителю и подруге. Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области.
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Объявления подозрений
Женщину привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Судебное расследование началось сначала по статье об умышленном легком телесном повреждении. Теперь матери и 2 ее сообщникам инкриминируют еще пытки ребенка. Следствие продолжается.
Нечеловеческие методы воспитания
По словам соседей, 11-летнюю девушку избила мать за то, что она без разрешения ушла из гостей, где пьянствовали взрослые. Полицейские установили, что женщина совместно с сожителем и подругой привязали ее цепью, чтобы та не убегала из дома.
42-летняя женщина злоупотребляет спиртным и небрежно выполняет родительские обязанности. За что неоднократно привлекалась к ответственности, а девочку изымали из семьи,
– сообщил начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко.
Что известно о девочке?
- Она 8 лет провела в приюте. Ее туда забрали сразу из родильного. В семье не было условий. Потом мать изъявила желание, что она будет заниматься ребенком.
- Ее позволили вернуть в семью, если она будет вести здоровый образ жизни. Однако мать не бросила пить и совсем не ухаживала за дочерью.
- Девочку после осмотра в больнице отправили в тот же приют.