Дело о госизмене экс-нардепа Рабиновича передали в суд

Бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович предстанет перед судом за государственную измену. Работники ГБР уже завершили расследование и направили обвинительный акт в суд.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Рабиновича. Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены.

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За что будут судить Рабиновича

В 2019 – 2022 годах Вадим Рабинович был народным депутатом от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". По информации ГБР, экс-нардеп в это время в своих многочисленных выступлениях и интервью систематически обнародовал и распространял манипулятивную информацию.

Она (эта информация – 24 Канал) несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству России достигать своих военно-политических целей. Фактически, экс-нардеп обеспечивал государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

По подозрению в государственной измене суд может лишить свободы на срок до 15 лет, или приговорить к пожизненному заключению и конфисковать полностью имущество – если посчитает достаточно аргументированными факты стороны обвинения и досудебного расследования,

– рассказала Татьяна Сапьян, советник по коммуникациям ГБР в эфире телемарафона.

По информации следствия, сейчас Рабинович скрывается за границей.

Как начиналось дело Рабиновича