Количество штурмов увеличилось вчетверо: Гуменюк рассказала о битве FPV-дронов на Херсонщине

Z-военкоры жалуются, что Вооруженные Силы Украины с утра до вечера кошмарят FPV-дронами российское войско на левобережье Херсонщины. Также враг отмечает, что эффективность украинской радиоэлектронной борьбы чрезвычайно высока.

К тому же российские солдаты на левом берегу Днепра немотивированные и имеют низкий моральный боевой дух. Подробнее о битве FPV-дронов 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк.

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"Российские дроны не долетают до середины Днепра"

Наше использование FPV-дронов на левобережье Херсонской области очень результативно. В то же время вражеским беспилотникам даже не часто удается долететь до середины Днепра, но оккупанты могут целиться дронами и по украинским позициям на левом берегу.

Там тоже наши подразделения. Поэтому мы работаем над тем, чтобы эффективность радиоэлектронной борьбы была максимально мощная, и помогаем нашим подразделениям собирать деньги на РЭБ и обустраивать эти станции,

– отметила Гуменюк.

Наземные силы врага имеют сложности с морально-психологическим состоянием личного состава и вынуждены подтягивать новые резервы.

Особенность штурмов на Херсонском и Запорожском направлениях

Оккупанты в последние дни попытались изменить тактику: подготовили и разбили штурмовые подразделения на маленькие группки и тараканьим способом пытаются атаковать со многих сторон одновременно. Однако безуспешно. За прошедшие сутки оккупационные войска сумели задействовать 16 групп одновременно с разных направлений на большом участке местности.

Однако "минусование" 60% личного состава мы им обеспечили. Количество не перешло в качество, поэтому они были вынуждены ретироваться (отступать во время боевых действий – 24 Канал). При том, что увеличили количество штурмов в четыре раза,

– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

В оккупационном войске на левобережье продолжается период заморозки – бронетехника не используется. Как на Запорожском, так и на Херсонском направлении продолжаются пехотные штурмы.

"Пешим порядком выдвигаются группы, бронетехника продолжает ожидать более удачного периода. Единственное, что отличает, например, Херсонское и Запорожское направление – это применение авиации во время штурмов", – отметила Гуменюк.

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