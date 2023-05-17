"Не понимают всей опасности": Данилов пригрозил ответственностью за распространение работы ПВО

Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами. Наши силы ПВО мужественно отбивают удар противника. Но остается еще одна проблема: распространение работы противовоздушной обороны в сети.

Соответствующие фото и видео практически сразу же начинают распространяться всевозможными телеграм-каналами. И во время телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил ответственностью всем публикующим соответствующие материалы в сети, передает 24 Канал.

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Чем чревато распространение работы ПВО

У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасную ситуацию, выкладывали видео (работы ПВО – 24 Канал). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность – те, кто делает такие вещи,

– подчеркнул Данилов.

Заметим, что в ночь на 16 мая, когда россияне совершили очередную массированную ракетную атаку, было достаточно тех, кто публиковал работу ПВО. Среди них были как популярные украинские звезды, так и блогеры.

Среди них – блогер и певица Инна Воронова. Она опубликовала сторис, в которой кичилась "видом из Комфорт Тауна" на работу нашей противовоздушной обороны. Впоследствии сторис она удалила, но само видео уже активно распространялось по сети. После этого блогер еще и записала видео с извинениями за то, что совершила.

ПВО – титаны

Во время воздушной тревоги вы должны находиться в укрытиях, а не стоять у окон и снимать ПВО. Напоминаем, что на Киевщине осенью мужчина вышел на балкон, чтобы посмотреть, что происходит. И ему обломком ракеты снесло голову.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что около 03:30 16 мая россияне атаковали Украину сразу с нескольких направлений: северного, южного и восточного. Для этого оккупанты использовали 18 ракет разного типа: воздушного, морского и наземного базирования.