Відповідні фото та відео практично відразу ж починають ширитися всілякими телеграм-каналами. І під час телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив відповідальністю всім тим, хто публікує відповідні матеріали в мережі, передає 24 Канал.
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Чим загрожує поширення роботи ППО
У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО – 24 Канал). Це неприпустимо. Ба більше, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, – ті, хто робить такі речі,
– наголосив Данілов.
Зауважимо, що у ніч проти 16 травня, коли росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку, було достатньо тих, хто викладав роботу ППО. Серед них були як популярні українські зірки, так і блогери.
Серед них – блогерка та співачка Інна Воронова. Вона опублікувала сторіс, в якій хизувалася "видом з Комфорт Тауну" на роботу нашої протиповітряної оборони. Згодом сторіс вона видалила, але саме відео вже активно ширилося мережею. Після цього блогерка ще й записала відео з вибаченнями за те, що скоїла.
ППО – титани
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що близько 03:30 16 травня росіяни атакували Україну відразу з кількох напрямків: північного, південного та східного. Для цього окупанти використали 18 ракет різного типу: повітряного, морського та наземного базування.
- Загарбники випустили 6 ракет "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К, 9 крилатих ракет "Калібр" з суден у Чорному морі та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М".
- Силами та засобами ППО Повітряних сил ЗСУ всі ракети вдалося знищити.
- Зауважимо, що росіяни також випустили "Шахеди", та три безпілотники оперативно-тактичного рівня для розвідки – "Орлан-10" та "SuperCam". Всі ці повітряні цілі також перетворили на брухт.