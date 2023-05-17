Відповідні фото та відео практично відразу ж починають ширитися всілякими телеграм-каналами. І під час телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив відповідальністю всім тим, хто публікує відповідні матеріали в мережі, передає 24 Канал.

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Чим загрожує поширення роботи ППО

У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО – 24 Канал). Це неприпустимо. Ба більше, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, – ті, хто робить такі речі,

– наголосив Данілов.

Зауважимо, що у ніч проти 16 травня, коли росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку, було достатньо тих, хто викладав роботу ППО. Серед них були як популярні українські зірки, так і блогери.

Серед них – блогерка та співачка Інна Воронова. Вона опублікувала сторіс, в якій хизувалася "видом з Комфорт Тауну" на роботу нашої протиповітряної оборони. Згодом сторіс вона видалила, але саме відео вже активно ширилося мережею. Після цього блогерка ще й записала відео з вибаченнями за те, що скоїла.

Це важливо! Під час повітряної тривоги ви повинні перебувати в укриттях, а не стояти біля вікон і знімати роботу ППО. Нагадуємо, що на Київщині восени чоловік вийшов на балкон, щоб глянути, що відбувається. І йому уламком ракети знесло голову.

ППО – титани

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що близько 03:30 16 травня росіяни атакували Україну відразу з кількох напрямків: північного, південного та східного. Для цього окупанти використали 18 ракет різного типу: повітряного, морського та наземного базування.