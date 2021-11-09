Работает 24 на 7, – Верещук заверила, что работа Крымской платформы не остановилась

Ирина Верещук похвасталась, что работа Крымской платформы продолжается. Более того, уже можно говорить о нескольких наработанных законопроектах.

Об этом новоизбранный вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции рассказала в эфире украинского телеканала.

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Верещук подчеркнула, что в Офисе Крымской платформы на базе Постоянного представительства президента в Крыму работает команда молодых мотивированных людей.

Крымская платформа – это живой организм, где работа бурлит 24 на 7. В офисе кипит работа. Люди вкладываются, это дает результат,

– отметила министр.

Она добавила, что уже даже удалось выработать несколько законопроектов. Глава Минреинтеграции назвала Крымскую платформу абсолютно практической инициативой с хорошей динамикой.

Крымская платформа в Киеве: коротко

В Киеве 23 августа прошел учредительный саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. В частности, приехали представители всех стран НАТО.

Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа. Участники мероприятия подписали совместную декларацию, предусматривающую санкции против России.

Крымская платформа будет работать для непризнания любого изменения международно-правового статуса Крыма и усиления санкций против России. Кроме того, она стремится защищать права крымских татар и бороться с последствиями оккупации.