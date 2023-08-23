На день рождения были шикарные подарки – пирожки и хлеб, – жительница Работино об оккупации

Жительница Работино рассказала, как "праздновала" день рождения в оккупации. На праздник ей подарили пирожки, хлеб и баранки.

Об освобождение села Работино в Запорожской области стало известно 22 августа. О деоккупации сообщили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

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Как люди жили в оккупации в Работино

Женщина рассказала, что тяжелее всего было в психологическом плане. Затем в селе исчезла вода и свет, а впоследствии – не стало и хлеба. Люди жили и питались тем, что удалось усадить под обстрелами.

Кстати, женщина недавно отпраздновала день рождения в оккупации – ей исполнилось 52 года. Сквозь слезы она рассказала, что получила на праздник шикарные подарки.

У меня были шикарные подарки. Мне подарили пирожки с шелковицей, три буханки хлеба, мама принесла букет роз, а кум – пол ящика баранок, которые нашел у оккупантов,

– рассказала женщина.

Женщина вспомнила дни по оккупации: смотрите видео

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