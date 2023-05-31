Сотрудники ЗАЭС опасаются трагедии хуже, чем в Чернобыле: какая ситуация на станции

Издание Sky News опубликовало интервью с работниками Запорожской атомной электростанции, где находятся российские оккупанты. Они опасаются, что может случиться трагедия хуже, чем в Чернобыле и привести к разрушениям в Европе и Средиземноморье. Не обойдет катастрофа и саму Россию.

Интервью проводились в течение нескольких недель на условиях анонимности, информирует 24 Канал со ссылкой по Sky News. Работники боятся пыток со стороны россиян. Они осознают риски, но хотят быть услышанными.

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Хуже Чернобыля

Никто из работников не знал, что издание общается еще с кем-то. Но у каждого из них звучали опасения по поводу последствий вероятной катастрофы. Один из интервьюеров, имя которого не разглашается в целях безопасности, отметил масштабы и территории.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное площадь будет составлять тысячи квадратных километров суши и моря. Это будет намного, гораздо хуже, чем Фукусима и хуже, чем Чернобыль", – отметил он.

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Россияне увеличивают резервы

По словам работника, раньше они были свидетелями того, как оккупанты доставляли на ЗАЭС больше брони. А за последние полтора месяца они вдвое приумножили военные резервы на ЗАЭС. Вероятно, готовятся к украинскому контрнаступлению.

Украина не будет обстреливать ЗАЭС, поэтому россияне увеличивают количество войск. В другом месте они бы точно попали под обстрел,

– добавил он.

Давление на сотрудников

Другой работник станции отметил давление со стороны россиян. Работникам тяжело и страшно работать на станции, но выбора нет.

"У каждого своя история. Но самое главное – не попасть в руки россиян, потому что вряд ли останешься в живых", – отметил один из работников.

По информации опрошенных, ранее на ЗАЭС работало 11 тысяч человек. Сейчас может быть около 3,5 тысячи. Из-за этого страдает качество обслуживания станции. 5 из 6 реакторов остановлены. У работников есть опасения, что оккупанты могут устроить провокацию.

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