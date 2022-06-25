Рабовладельческая модель: на Запорожье оккупанты вымогают у фермеров часть урожая

Россияне продолжают грабить украинцев на временно оккупированных территориях. Особое внимание они уделяют нашим трудолюбивым аграриям.

Российские оккупанты украли и вывезли из Украины уже сотни тысяч тонн зерна. На этом враг не собирается останавливаться и продолжает грабить мирных украинцев.

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Грабеж фермеров в Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, российские оккупанты пытаются украсть все, до чего дотянутся их руки. Имущество, лекарства, гуманитарная помощь, урожай – под пристальным вниманием врага оказывается все. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Также он добавил, что уже на следующей неделе начинается уборка урожая, поэтому россияне готовятся к очередным грабежам наших трудолюбивых аграриев. Оккупанты уже вывезли в Крым сотни тысяч тонн наших урожаев, но варварам этого мало.

Теперь они хотят склонить фермеров к "сотрудничеству", то есть позволят собрать урожай за его определенную часть. Если фермеры откажутся – им просто не дадут работать или сожгут поля. Этакая рабовладельческая модель,

– сообщил Старух.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты продолжают безумное наступление на Донбасс. Как сообщил мэр Лимана Александр Журавлев, 70% города уже просто нет, россияне не прекращают безумных обстрелов. Также ранее стало известно, что оккупанты стерли с лица земли Северодонецк.

Россияне очень сильно надеются на вступление Беларуси в войну против Украины. Они верят, что расширение фронта снизит мощность ВСУ и заставит наших героев перегруппировываться. Но никакой мотивации воевать против Украины и умирать в своей старой технике у белорусов нет. Также известно, что наемники из Сирии, на которых рассчитывали россияне, не приехали.

Путин окончательно сошел с ума и верит в то, что Россия сможет долго повоевать против НАТО. Впрочем, подкреплять громкие угрозы Литве действиями оккупанты не спешат, ведь подозревают, что их крах будет быстрым и болезненным.

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