Рада предоставила отсрочку гражданским, прошедшим плен, и родственникам пропавших без вести

Верховная Рада 20 ноября проголосовала за законопроект об отсрочке для гражданских украинцев, которые прошли плен, а также родственникам пропавших без вести. Соответствующую инициативу приняли сразу в целом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

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Что известно о законопроектах, которые приняла Рада

Ярослав Железняк рассказал, что Рада приняла законопроект №12104 устранение правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Соответствующую инициативу приняли сразу в целом, за нее проголосовало 304 народных депутата.

Также в парламенте приняли законопроект №11531 по обеспечению равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, в части права на увольнение с военной службы по причинам гибели или пропажи без вести во время участия в боевых действиях их неполнородных брата или сестры

Этот проект закона также приняли в целом. Проголосовали за законопроект 308 нардепов.