Рада приняла законопроект о декларировании огнестрельного оружия гражданскими, – нардеп

Верховная Рада разрешила гражданским лицам применение огнестрельного оружия для отпора агрессии России. За соответствующий законопроект проголосовали на пленарном заседании 20 августа.

Как сообщает нардеп Павел Фролов, соответствующая норма будет действовать на время военного положения и 90 дней после его окончания. При этом огнестрельное оружие для защиты должно быть задекларировано.

Смотрите также Рада приняла законопроект о статусе бойцов, которые воюют в России

Оружие для защиты от России

Парламент принял в целом закон №9538, которым предоставляется право гражданским лицам владеть и пользоваться полученным от МВД огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, для отпора вооруженной агрессии России,

– пишет Фролов.

Закон устанавливает обязанность лица, нашедшего огнестрельное оружие, сообщать о находке полицию в течение 24 часов, для дальнейшей сдачи или декларирования. Кроме этого, закон устанавливает определенные ограничения – нельзя декларировать такое оружие:

оружие калибра более 12,7 мм;

гладкоствольное оружие калибра более 23 мм,

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и тому подобное.

В то же время гражданские лица должны сдать найденное и задекларированное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию в срок, что составляет не позднее 90 дней после окончания военного положения.

Дальнейшее приобретение этим лицом оружия в собственность может состояться по истечении трех месяцев со дня сдачи для проверки в полицию.