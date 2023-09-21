Благодаря кому на самом деле Рада восстановила е-декларирование

20 сентября можно назвать важным днем украинского парламентаризма: Верховная Рада 341 голосом "за" возобновила обязательное декларирование с открытым реестром. Таким образом парламент положительно ответил на вето президента. Однако неправильно говорить, что только Зеленский сдвинул ситуацию в правильном направлении. Кто стал двигателем перемен – разбираемся в колонке для сайта 24 Канала.

Вспоминая конец августа и начало сентября, хочу сказать, что я возлагал большие надежды на этот месяц. После ковидной и военной паузы уже давно пора возобновить декларирование для чиновников. Ведь общество и антикоррупционные органы должны видеть изменения в состоянии представителей власти центрального и местного уровней.

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Восстановление деклараций – это абсолютно позитивная история, которой Верховная Рада должна была дать сразу несколько месседжей.

Первый – западным партнерам: "Смотрите, тотальная коррупция в Украине стала всего-навсего мифическим явлением, вам стоит нас поддерживать финансово, ведь средства будут идти по назначению".

Второй – своему обществу: "Мы прозрачны, мы с вами в одной лодке и против неблагочестия, а в военное время и подавно".

Однако 5 сентября только 199 депутатов (при необходимости 226 голосов) поддержали правку об открытом реестре деклараций. Многие депутаты не явились на голосование, воздержались, некоторые потом апеллировали к якобы вопросам безопасности. Следует запомнить имена тех, кто в этот день был в Раде, но внезапно исчез, когда нужно было поддержать столь необходимую правку.

Резкая смена событий

Но отдельные парламентарии не дождались молчаливого согласия общества. Сразу после позорного голосования на сайте Президента Украины появилась петиция о том, чтобы ветировать законопроект в его действующем виде.

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Главная претензия – не нужно откладывать открытие реестра на год якобы из-за военного положения. Граждане хотят видеть состояния чиновников немедленно.

Отмечу, что автор петиции – мой добрый друг Александр Ябчанка. Ранее – известный активист, представитель Министерства здравоохранения при Ульяне Супрун. Сейчас боец батальона "Волки Да Винчи", который находится на реабилитации после ранения. Общество чрезвычайно живо поддержало инициативу Александра: необходимые 25 тысяч подписей были собраны в считанные часы.

Через несколько дней Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что налагает вето на принятый законопроект. Президент буквально не упомянул о той петиции, однако очевидно, что значительный резонанс среди общественности стал главным двигателем, благодаря которому Зеленский не имел других вариантов. Подписание инициативы в том ее виде создало бы сильный раскол между властью и обществом. Это, очевидно, не то, что нам нужно во время Великой войны.

18 сентября наш антикоррупционный комитет единодушно поддержал вето Зеленского. Далее – попытка парламента реабилитироваться.

Что именно приняла Рада?

20 сентября на очередном заседании Верховной Рады 341 голосом "за" депутаты возобновили обязательное декларирование для должностных лиц с той же правкой об открытом реестре. Учитывая, что некоторые из парламентариев заявляли о якобы опасных угрозах и особом интересе со стороны спецслужб России, следует подробнее объяснить, что именно мы приняли.

Во-первых, гипотетические угрозы действительно есть.

Однако они касаются тех чиновников, которые принимают участие в разведке, мерах безопасности, защите наших границ и непосредственно боевых действиях. Поэтому логично, что эта категория лиц будет декларироваться позже – в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения или увольнения со службы, возвращения на территорию Украины.

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Если они все же подали декларации, доступ к ним будут иметь только контролирующие органы. Это распространяется на:

пограничников, связистов, УГО, ВСУ и полицейских специального назначения, вовлеченных в боевые действия;

разведчиков и лиц, деятельность которых связана с государственной тайной;

должностных лиц, находящихся на территориях, где идут боевые действия и временно оккупированных территориях;

лиц, направленных в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

пленных, раненых и имеющих среди членов семьи одну из указанных выше категорий.

При этом некоторые представители сектора обороны все же будут декларироваться открыто. Например, интересно увидеть состояние тех, кто не вовлечен в боевые действия, а осуществляют закупку в сфере обороны или являются членами военно-врачебных комиссий. Следовательно, вот перечень субъектов декларирования, которые будут отчитываться открыто:

министры, их заместители, руководители и заместители центральных и местных органов власти;

представители ВВК и ЛСК, служащие в ТЦК и СП (за исключением подразделений охраны);

люди, ответственные за организацию и закупку товаров оборонного назначения;

межведомственная комиссия по рассмотрению целесообразности применения процедуры закупки товаров (если говорится о сумме более 200 миллионов гривен) и коллегиальный орган, отвечающий за оборонные закупки;

лица, осуществляющие контроль качества товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Также НАПК должен обеспечить круглосуточный доступ к декларациям. Все граждане Украины смогут в любой момент посмотреть перечень задекларированных доходов и имущества чиновников. НАПК имеет 60 дней со дня вступления в силу Закона, чтобы закончить все процедуры для открытия реестра.

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Более 83 тысяч подписей – это выступление общественности в онлайн-формате

341 голос за открытые реестры деклараций – это прекрасно, хотя такой результат должен был быть двумя неделями раньше. Отметим, что вето от президента стало важным этапом возобновления декларирования в открытом формате. Однако считать лишь Зеленского двигателем изменений в этом случае было бы неуважение к общественному сектору.

Историческая петиция, набравшая необходимые 25 тысяч подписей за считанные часы и более 83 тысяч в целом (потом сбор подписей просто остановили) – вот это реальный двигатель перемен. Это показатель бдительности и неравнодушия украинского общества. Это результат того, что наш воин Александр Ябчанка после ранения плодотворно интересуется делами в политике и провоцирует других граждан быть небезразличными.

Более 83 тысяч подписантов – это онлайн-манифестация украинских граждан. Во время войны всем нам не до митингов, однако народ своей активностью показал, что требует прозрачности от власти. Это действительно радует, ведь во время войны наше гражданское ощущение справедливости обострилось и устремляется в правильное русло.

Теперь – слово за президентом. У него есть 10 дней, чтобы ввести закон в действие своей подписью. После этого мы как общество сможем четко проанализировать состояние чиновников. Благодаря открытым декларациям.