Порошенко уже уехал из аэропорта. Он направляется в Печерский районный суд, где начнется заседание по так называемому "угольному делу", в котором он фигурирует.

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Для выезда Порошенко перекрывали движение

Для того чтобы политик покинул аэропорт, его охрана перекрывала движение. Людей просили дать дорогу машине, в которой ехал пятый президент.

Охрана Порошенко перекрывала движение возле аэропорта: смотрите видео

Однако после того, как Порошенко покинул территорию аэродрома, людей, вероятно, не предупредили об этом. Pavlovsky News сообщает, что на поклонников политика с кулаками и нецензурными словами набросилась женщина. Ей не понравилось перекрытие дороги.

В результате разблокировать проезжую часть удалось благодаря приезду сотрудников полиции.

Женщина набросилась на поклонников Порошенко: смотрите видео (18+)

Внимание: содержит нецензурную лексику

Порошенко вернулся в Украину: коротко

Утром 17 января Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт Жуляны. Его сопровождали супруга, нардепы из "Евросолидарности" и журналисты.

Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли затруднения. Пограничники забрали его паспорт и 15 минут его не отдавали.

Представители Государственного бюро расследований пытались вручить политику повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако он отказался взять их.

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