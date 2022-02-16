Радоваться рано, – Зеленский высказался о якобы отводе российских войск

Владимир Зеленский прокомментировал заявления об отводе российских войск от границ Украины. Он подчеркнул, что хоть ситуация и под контролем, но весомых изменений – не видно.

Глава государства пояснил, что Россия все еще накапливает войска возле Украины. Происходят небольшие ротации, но отводом сил Зеленский пока их бы не называл, пишет 24 канал.

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Рано делать выводы об отводе войск

"Мы не можем это констатировать. Что это – ротации, отвод и снова возвращение назад? Мы это видели и в пик увеличения военных на границах и в 2021 году. Поэтому я бы не делал предварительных выводов", – пояснил президент. И добавил, что ранее об этом же просил СМИ не делать громких предварительных выводов относительно мощной эскалации 16 февраля.

Радоваться рано. Сегодня мы видим все это скопление. Констатировать отвод будем, когда это произойдет, и будет какой-то небольшой период в уменьшении сил и техники у границ,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что дипломатия работает

Политик отметил, что Украина со своей стороны делает ряд важных шагов с точки зрения политики и дипломатии. Наше государство ощущает мощную поддержку мирового сообщества. Большинство международных партнеров, по словам Зеленского, делают это от всей души. Впрочем, есть и такие, у кого на это другие причины.

"Мы рады видеть всех. Со всеми встречаемся в Украине. Мы тот самый магнит для дипломатии, о котором сегодня уже упоминали. Считаю, что этот механизм работает. Это влияет. Это мощный сигнал о вероятных рисках относительно эскалации. Считаю, что дипломатия работает", – отметил Зеленский.

Что заявила Россия и как реагируют в мире

Что говорит Зеленский о якобы отводе войск России: смотрите видео