В сопровождении российских военных: глава МАГАТЭ приехал на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС после обеда 29 марта. Заметим, что это уже второй его визит на атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали российские войска.

Впервые Гросси приезжал на временно оккупированную атомную электростанцию 1 сентября 2022 года. На этот раз глава МАГАТЭ сравнит, как изменилась ситуация за период его отсутствия.

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Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

В Энергоатоме сообщили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже прибыл на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Ключевые задачи его визита – пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, и выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, которая, к слову, работает на ЗАЭС с сентября 2022 года.

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