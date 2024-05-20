Авиакатастрофа Раиси: кто погиб вместе с президентом Ирана

19 мая стало известно о возможной катастрофе, которую потерпел вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси. Утром 20 мая в Иране официально подтвердили о смерти иранского лидера, в вертолете вместе с ним находился ряд чиновников.

Президентский вертолет, который упал на полпути из Азербайджана в Иран довольно долго искали в горах из-за плохих погодных условий. В конце, когда спасатели его нашли, стало известно, что не выжил никто.

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Кто еще погиб кроме Раиси

Вертолет, в котором летели президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан разбился в густом лесу на востоке Азербайджана в воскресенье, 19 мая.

В инциденте погибли все пассажиры вертолета:

президент Ибрагим Раиси,

министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан,

губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати,

аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан,

и еще несколько человек.

Чиновники, погибшие вместе с Раиси / Фото MEHR

Что известно об авиакатастрофе Раиси