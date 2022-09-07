В районе Голой Пристани ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой: какие потери врага

7 сентября 2022 , 16:01
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Источник:

Оперативное командование "Юг"

На Юге ВСУ продолжают позиционные бои и методически наносят врагу новые потери. Это существенно деморализует личный состав оккупационных войск.

Наши защитники держат огневой контроль над позициями захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали в районах сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и пунктов управления неприятеля.

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При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль моста через Каховскую ГЭС не позволяет врагу провести ремонтные работы,
– сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Потери врага

  • 30 российских военных;
  • 2 боевые машины пехоты;
  • ударный вертолет К-52;
  • 1 склад боеприпасов.

Ситуация на Юге: последние новости

  • 29 августа ВСУ перешли в наступление в Херсонской области. По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.
  • Военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что на Юге Украины у ВСУ все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, освобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, который был на Севере нашего государства весной.
  • Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также россияне продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район. Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.
  • Украинские военные освободили село Высокополье Херсонской области. Местные жители трогательно встретили защитников.
  • Над освобожденным поселком украинцы сбили 2 беспилотника. В ночь с 4 на 5 сентября оккупанты хотели атаковать Высокополье и запускали БпЛА в разведку.
  • ПВО россии уже не способно противодействовать поражениям. Оккупанты используют забракованное оружие.
  • По мнению экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, у ВСУ большие перспективы на Юге, ведь россияне уже истощены, а их логистика не выдерживает. "Я чувствую, что Украина может добиться значительных успехов в ближайшие недели", – сказал он.

К теме – потери врага по состоянию на 7 сентября: смотрите видео

 

Автор: Катерина Сердюк