В районе Голой Пристани ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой: какие потери врага
7 сентября 2022 , 16:01Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
На Юге ВСУ продолжают позиционные бои и методически наносят врагу новые потери. Это существенно деморализует личный состав оккупационных войск.
Наши защитники держат огневой контроль над позициями захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали в районах сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и пунктов управления неприятеля.
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При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль моста через Каховскую ГЭС не позволяет врагу провести ремонтные работы,
– сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Потери врага
- 30 российских военных;
- 2 боевые машины пехоты;
- ударный вертолет К-52;
- 1 склад боеприпасов.
Ситуация на Юге: последние новости
- 29 августа ВСУ перешли в наступление в Херсонской области. По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.
- Военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что на Юге Украины у ВСУ все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, освобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, который был на Севере нашего государства весной.
- Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также россияне продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район. Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.
- Украинские военные освободили село Высокополье Херсонской области. Местные жители трогательно встретили защитников.
- Над освобожденным поселком украинцы сбили 2 беспилотника. В ночь с 4 на 5 сентября оккупанты хотели атаковать Высокополье и запускали БпЛА в разведку.
- ПВО россии уже не способно противодействовать поражениям. Оккупанты используют забракованное оружие.
- По мнению экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, у ВСУ большие перспективы на Юге, ведь россияне уже истощены, а их логистика не выдерживает. "Я чувствую, что Украина может добиться значительных успехов в ближайшие недели", – сказал он.
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