Ночью враг ударил С-300 по гражданским объектам Херсонской и Донецкой области: есть разрушения
Российская армия ночью 5 декабря нанесла Украине очередной дроновый и ракетный удар. Оккупанты обстреляли ракетами С-300 гражданские объекты Херсонской и Донецкой областей.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что в результате обстрела есть разрушения, передает 24 Канал.
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Какие последствия обстрела ракетами С-300
Игнат отметил, что атака этой ночью была не только ударными беспилотниками типа "Шахед", но и управляемыми зенитными ракетами комплекса С-300.
Враг направил это оружие с оккупированных территорий по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей, есть определенные разрушения гражданской инфраструктуры,
– сказал он.
В то же время он подчеркнул, что военные администрации должны сообщить, есть ли в Донецкой и Херсонской области пострадавшие в результате российской атаки, а также какие именно повреждения получили гражданские объекты.
Обратите внимание! Зенитные управляемые ракеты С-300 предназначены для сбивания воздушных целей. Несмотря на это, оккупанты переделывают эти ракеты, атакуя наземные цели нашего государства.
Само оружие достаточно неточное, из-за чего происходят повреждения именно гражданской инфраструктуры. Кроме того, из-за близости линии фронта время подлета этих ракет настолько быстрое, что их не успевает сбить противовоздушная оборона.
Что известно о ночной атаке Украины
- В Воздушных силах рассказали, что ночью 5 декабря россияне пустили по Украине 17 "Шахедов" и 6 ракет. Часть из целей сбили силы противовоздушной обороны.
- Наши защитники неба уничтожили 10 вражеских "Шахедов", которые оккупанты направили в Украину. В то же время ракеты не удалось сбить из-за очень быстрого времени подлета.
- В Воздушных силах также отметили, что на этот раз оккупанты атаковали с двух направлений: Курская область и Приморско-Ахтарск. К отражению атаки привлекали истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.