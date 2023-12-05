Ночью враг ударил С-300 по гражданским объектам Херсонской и Донецкой области: есть разрушения

Российская армия ночью 5 декабря нанесла Украине очередной дроновый и ракетный удар. Оккупанты обстреляли ракетами С-300 гражданские объекты Херсонской и Донецкой областей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что в результате обстрела есть разрушения, передает 24 Канал.

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Какие последствия обстрела ракетами С-300

Игнат отметил, что атака этой ночью была не только ударными беспилотниками типа "Шахед", но и управляемыми зенитными ракетами комплекса С-300.

Враг направил это оружие с оккупированных территорий по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей, есть определенные разрушения гражданской инфраструктуры,

– сказал он.

В то же время он подчеркнул, что военные администрации должны сообщить, есть ли в Донецкой и Херсонской области пострадавшие в результате российской атаки, а также какие именно повреждения получили гражданские объекты.

Обратите внимание! Зенитные управляемые ракеты С-300 предназначены для сбивания воздушных целей. Несмотря на это, оккупанты переделывают эти ракеты, атакуя наземные цели нашего государства.

Само оружие достаточно неточное, из-за чего происходят повреждения именно гражданской инфраструктуры. Кроме того, из-за близости линии фронта время подлета этих ракет настолько быстрое, что их не успевает сбить противовоздушная оборона.

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