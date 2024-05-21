Россияне накопили 10 тысяч ракет С-300, – Зеленский
Источник:The New York Times
Владимир Зеленский высказался относительно запасов ракет С-300 у врага. По словам украинского главы враг накопил примерно 10 тысяч подобных ракет.
В то же время глава государства отметил, что сейчас нашему государству трудно противостоять ракетам С-300. В частности из-за того, что партнеры не позволяют поражать цели на территории России западным оружием.
К теме Зеленский считает, что партнеры могли бы сбивать российские цели в небе
Зеленский рассказал о запасах С-300 у врага
В интервью журналистам The New York Times Владимир Зеленский отметил, что сейчас в Украине идет другая война – современная, гибридная. Поэтому нельзя сказать, что против врага сработает только настоящий физический забор, окоп или минные поля.
Нет, это комплексное действие – если у вас есть оружие, которое по крайней мере может дотянуться до границы с Россией. И если мы не можем дотянуться до тех районов, то что говорить о местах массового скопления их техники на территории России?
– подчеркнул украинский президент.
Украинский глава отметил, что тот факт, что наше государство не может дотянуться до границы России – это их огромное преимущество.
"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей – это из-за их огромного преимущества. Ежедневное использование бомб – это их огромное преимущество. Использование систем С-300 – они накопили 10 тысяч ракет С-300. Десять тысяч – это снова их преимущество", – объяснил Зеленский.
Он также отметил, что у мира есть соответствующее оружие, чтобы противостоять подобным угрозам. Более того, это оружие лучше того, что есть в арсенале России. Однако у Украины пока нет оба этих элемента – достаточное количество оружия и разрешение на попадание по военным объектам на территории страны-агрессора западным вооружением.
Россия имеет достаточные запасы и других видов ракет
- В ГУР МО рассказали, что, по состоянию на конец апреля 2024 года, на вооружении вооруженных сил России находятся около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". Кроме того, враг сейчас имеет около 400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М".
- В то же время крылатых ракет 3М-14 "Калибр" у оккупантов сейчас около – 270 единиц. Также россияне имеют 45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69.
- Кроме того, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что по состоянию на начало апреля, по оценкам разведки, на вооружении у России могут находиться около 80 "Кинжалов". Он также сообщил, что Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.