"Старая хорошо окрашенная ракета": почему заявления России о "Цирконе" вызывают сомнение
Россия 7 февраля ударила по Киеву ракетой "Циркон". Вероятнее всего, оккупанты настроили эту противокорабельную ракету на выполнение задач по наземным объектам. Однако заявленные тактико-технические данные этого оружия далеки от реальных.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что остатки сбитой ракеты разбирают на запчасти. Так можно установить их происхождение. К слову, первыми о применении этой ракеты сообщили в Defense Express.
К теме Морской "Кинжал" или "вундервафля": что известно о российской ракете "Циркон"
"Была опознана как новая ракета "Циркон". Шла по кораблям, а попала в район Киева. Попала под наш огонь. Пытались, по крайней мере, запустить эту ракету "на посмотреть". Гиперзвук на больших высотах – это вообще не показатель", – подчеркнул Свитан.
Лётчик-инструктор отметил, что согласно законам физики в плотных слоях атмосферы ракета со скоростью более 5 махов не может двигаться. Ведь определенная плотность материалов и плотность воздуха не позволит этому оружию продавливать атмосферу с этой скоростью. Полковник ВСУ в запасе добавил, что это просто нереально.
Вероятнее всего, это одна из каких-то ракет старых советских разработок. Хорошо окрашенная до уровня "Циркона". Очередная "вундервафля" российская, которой россияне пытаются показать свое "могущество",
– сказал военный эксперт.
Также у россиян есть хорошо окрашенная ракета С-300, которая стала С-400. А еще – хорошо окрашенный "Искандер" наземного базирования, который стал "Кинжалом" воздушного базирования. Оккупанты имеют, вероятно, несколько десятков "Цирконов".
Сейчас поле боя используют как полигон для испытаний. Поэтому захватчики пытаются довести до определенного уровня показатели своего вооружения.
"Чтобы создать определенное количество, они должны её хотя бы 10 лет выпускать, складировать, а этого времени у россиян нет. Это такие почти "заводские испытания" в полевых условиях", – предположил Роман Свитан.
Российский удар "Цирконом" по Киеву
- В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз подтвердили, что россияне действительно применили ракету "Циркон". Это новейшая гиперзвуковая разработка, которая поражает корабли. О применении этого оружия свидетельствует, в частности, маркировка на частях и обломках. Есть специфические элементы, которые характерны именно для этого вида российских ракет.
- Как отметили в британской разведке, в Черном море нет кораблей, которые могли бы нести "Цирконы". Поэтому так возникает вопрос о методе запуска ракеты. Предполагают, что для этого россияне могли адаптировать наземную систему береговой обороны К-300. Это может быть проблемой для украинской ПВО.
- Как сообщили в NYT, Россия не комментировала применение "Циркона". Однако журналисты пишут, что американские чиновники якобы не могут подтвердить использование этой российской ракеты.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что для защиты от таких ракет необходимы средства. Об этом знают союзники Украины на Западе. Он добавил, что страна-агрессор будет использовать все методы, чтобы ударить по Украине ракетами, которые летят по баллистической траектории.