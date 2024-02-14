"Старая хорошо окрашенная ракета": почему заявления России о "Цирконе" вызывают сомнение

Россия 7 февраля ударила по Киеву ракетой "Циркон". Вероятнее всего, оккупанты настроили эту противокорабельную ракету на выполнение задач по наземным объектам. Однако заявленные тактико-технические данные этого оружия далеки от реальных.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что остатки сбитой ракеты разбирают на запчасти. Так можно установить их происхождение. К слову, первыми о применении этой ракеты сообщили в Defense Express.

К теме Морской "Кинжал" или "вундервафля": что известно о российской ракете "Циркон"

"Была опознана как новая ракета "Циркон". Шла по кораблям, а попала в район Киева. Попала под наш огонь. Пытались, по крайней мере, запустить эту ракету "на посмотреть". Гиперзвук на больших высотах – это вообще не показатель", – подчеркнул Свитан.

Лётчик-инструктор отметил, что согласно законам физики в плотных слоях атмосферы ракета со скоростью более 5 махов не может двигаться. Ведь определенная плотность материалов и плотность воздуха не позволит этому оружию продавливать атмосферу с этой скоростью. Полковник ВСУ в запасе добавил, что это просто нереально.

Вероятнее всего, это одна из каких-то ракет старых советских разработок. Хорошо окрашенная до уровня "Циркона". Очередная "вундервафля" российская, которой россияне пытаются показать свое "могущество",

– сказал военный эксперт.

Также у россиян есть хорошо окрашенная ракета С-300, которая стала С-400. А еще – хорошо окрашенный "Искандер" наземного базирования, который стал "Кинжалом" воздушного базирования. Оккупанты имеют, вероятно, несколько десятков "Цирконов".

Сейчас поле боя используют как полигон для испытаний. Поэтому захватчики пытаются довести до определенного уровня показатели своего вооружения.

"Чтобы создать определенное количество, они должны её хотя бы 10 лет выпускать, складировать, а этого времени у россиян нет. Это такие почти "заводские испытания" в полевых условиях", – предположил Роман Свитан.

Российский удар "Цирконом" по Киеву