Дешевле "Лютого": в Украине начали серийно производить ракету-дрон "Пекло"

О ракете "Пекло" появляется все больше деталей. А 16 декабря стало известно, что Украина теперь будет производить это оружие серийно. Около ста ракет уже готово.

Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на большой материал "Экономической правды". Интересно, что название ракете подарил Зеленский, который был на одной из демонстраций на полигоне. В бою "Пекло" применили уже не менее пяти раз, во время одного из них могли поразить дорогую российскую военную цель.

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На разработку маленькой ракеты потратили миллионы долларов

Украина активно развивает беспилотную отрасль и уже достигла там значительных успехов. Ракета-дрон "Пекло" появилась из идеи усовершенствовать беспилотники-камикадзе.

Украинские инженеры родили нечто среднее между дронами и ракетами. Новое оружие будет занимать нишу дальнобойных дронов, но наличие реактивного двигателя и более развитой системы наведения дает ей право называться ракетой. Украинские предприятия уже выпускают их серийно и готовятся существенно масштабировать производство,

– говорится в материале.

Зеленский представил "Паляницу" как дрон-ракету. Это название закрепилось за таким видом боеприпасов, которые представляют собой маленькие крылатые ракеты.

Ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью до 700 километров в час, то есть в несколько раз быстрее, чем обычный дрон.

А крылатой ракетой ее делает реактивный двигатель.

Все это нужно, чтобы быстро преодолевать российскую ПВО и бить метко – и тяжело.

"Стандартной боевой части в 20 – 50 килограммов часто не хватает, чтобы пробить защиту объектов и нанести серьезные потери врагу", – объяснили журналисты.

Просто усовершенствовать дроны было мало: платформа БПЛА постепенно упирается в потолок своих возможностей, возникла потребность в выходе на качественно новый технологический уровень. И тогда родилось "Пекло".

Название придумал Зеленский: что известно о серийном производстве "Пекла"

Новую ракету-дрон разрабатывали год. Производитель, имя которого держат в секрете, финансировал разработки за свой счет, потратив несколько миллионов долларов.

Среди способов наведения "Пекла" – инерциальная система и GPS. Ракету смогут запускать с разных платформ, также она может работать на разных двигателях.

За последние три месяца изготовили около 100 ракет. Точную цену одной серийной ракеты не называют. Но говорят, что это будет дешевле, чем дрон-камикадзе "Лютый".

"Пекло" на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Контракты с производителем заключают подразделения, которые оперируют дальнобойными дронами.

Так что надеемся, что "Пекло" устроит врагу настоящий ад!