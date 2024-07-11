Россия нарастила производство ракет Х-101: Свитан указал на угрозу

Россияне часто выпускают по Украине стратегические крылатые ракеты Х-101. Выяснилось, что за последние два года в России увеличилось производство этого оружия.

Эти ракеты оккупанты запускают с истребителей Ту-95МС, однако с этим у врага есть определенные проблемы. Подробнее о возможностях ракет Х-101 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Характеристики ракеты Х-101

Западная пресса сообщила, что Россия производит почти в 8 раз больше ракет Х-101, чем до полномасштабного вторжения. Именно ими россияне часто массированно обстреливают Украину. Оккупанты производят около сотни таких ракет в месяц, восстанавливая свои потери.

Любая ракета для нас является опасной. Нет стопроцентной гарантии перехвата всех летательных аппаратов. Хотя Х-101 с точки зрения выполнения боевых задач и перехвата она средняя. Потому что это дозвуковая ракета и ее хорошо видно на локаторах и можно легко сбить. Она мало маневрирует,

– отметил Роман Свитан.

Большинство ракет Х-101, Х-505 и "Калибров", которые являются похожими, украинской ПВО удается сбивать. В то же время у Х-101 есть немалая эффективная площадь рассеивания (ЭПР), турбореактивный двухконтурный двигатель с тепловым следом, которого не видно.

"Я бы не сказал, что она проблемная для сбивания. Да, россияне пытаются "креативить", придумывают новые маршруты. Но этого нельзя масштабировать, поэтому наша ПВО, думаю, перестроилось. Появятся F-16 и ее будет видно сверху", – отметил военный эксперт.

Все же главная проблема с ракетами Х-101 – это ее носители. Они не влезают в барабан истребителя Ту-95МС. Поэтому россиянам пришлось вешать пилоны на внутреннюю подвеску. Несколько раз удалось поднять таким образом 8 ракет, однако это было довольно рискованно. Поэтому сейчас они перевозят в основном по 2 ракеты.